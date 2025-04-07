У Повітряних Силах пояснили, чому немає абсолютного захисту від "балістики"

фото: Facebook/Юрій Ігнат

Україна наразі не здатна захистити великі території від атак балістичними ракетами

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews.

За його словами, зенітно-ракетні комплекси Patriot здатні ефективно знищувати аеродинамічні цілі, такі як літаки та крилаті ракети, на дистанціях до 150 км. Що стосується балістичних ракет, їх перехоплення можливе лише в межах кількох десятків кілометрів.

Ігнат наголосив, що у ході війни ворог постійно вдосконалює свої засоби повітряного нападу, зокрема безпілотники, крилаті і балістичні ракети. Це суттєво ускладнює роботу українських систем протиповітряної оборони, включаючи сучасну західну техніку.

"Ключове слово – ускладнює, а не унеможливлює. ... 24/7 військовослужбовці Повітряних сил на посту і роблять усе можливе, аби збити якомога більше російських ракет та дронів", – запевнив він.

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 6 квітня силам ППО вдалося збити лише одну з шести балістичних ракет.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні не вистачає ракет для ППО.