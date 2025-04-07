Удари КАБами, обстріли з важкої артилерії: на Запоріжжі пошкоджена цивільна інфраструктура
Минулої доби російські війська завдали 274 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- три авіаційних удари по Оріхову, Новоандріївці та Новопавлівці.
- 140 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- пʼять обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 126 артударів завдали окупанти по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 квітня російська авіація завдала удари чотирма КАБами по Золочівській громаді на Харківщині.
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