Количество пострадавших в Днепре и Кривом Роге выросло, — ОВА

фото: Сергей Лысак

Число пострадавших из-за вражеских атак на Днепр и Кривой Рог снова увеличилось. Ликвидация последствий российского террора продолжается

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В Днепре, по последним данным, уже 25 пострадавших. В больнице остаются 9, двое — "тяжелые". В Кривом Роге сейчас 9 пострадавших. Госпитализированы трое из них", — говорится в сообщении.

Также в Днепре, по уточненной информации, еще один частный дом уничтожен и еще с десяток изуродован. Повреждены шесть учебных заведений, два общежития и предприятия.

Кроме того, россияне атаковали и другие территории Днепропетровщины. Сергей Лысак уточнил, что оккупанты обстреливали Никопольщину. В райцентре и Марганецкой общине повреждены инфраструктура, многоэтажка, два частных дома и магазин.

На Синельниковщине под ударом врага была Межевская община. Из-за атак дронов-камикаде пострадали 58-летняя женщина и 35-летний мужчина. Пострадавшие были госпитализированы. Изуродованы два частных дома и авто.

Напомним, вечером 28 марта враг атаковал Днепр 20 "шахедами".

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников в Днепре погибли четыре человека, еще 21 ранены. Массированный удар нанес масштабные разрушения и пожары – сгорел элитный ресторанный комплекс.

Городские власти обнародовали фото последствий. Сегодня, 30 марта, в Днепре объявили Днем траура по погибшим в результате российских обстрелов.

Также сообщалось, что в Кривом Роге количество пострадавших в результате ракетного удара РФ увеличилось до восьми.