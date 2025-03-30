15:34  29 марта
Онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают после кибератаки
15:08  29 марта
30 марта в Днепре объявлен днем траура
14:29  29 марта
На Волыни авто сбило пенсионера на велосипеде: мужчина умер в больнице
UA | RU
UA | RU
30 марта 2025, 05:05

Количество пострадавших в Днепре и Кривом Роге выросло, — ОВА

30 марта 2025, 05:05
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

Число пострадавших из-за вражеских атак на Днепр и Кривой Рог снова увеличилось. Ликвидация последствий российского террора продолжается

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В Днепре, по последним данным, уже 25 пострадавших. В больнице остаются 9, двое — "тяжелые". В Кривом Роге сейчас 9 пострадавших. Госпитализированы трое из них", — говорится в сообщении.

Также в Днепре, по уточненной информации, еще один частный дом уничтожен и еще с десяток изуродован. Повреждены шесть учебных заведений, два общежития и предприятия.

Кроме того, россияне атаковали и другие территории Днепропетровщины. Сергей Лысак уточнил, что оккупанты обстреливали Никопольщину. В райцентре и Марганецкой общине повреждены инфраструктура, многоэтажка, два частных дома и магазин.

На Синельниковщине под ударом врага была Межевская община. Из-за атак дронов-камикаде пострадали 58-летняя женщина и 35-летний мужчина. Пострадавшие были госпитализированы. Изуродованы два частных дома и авто.

Напомним, вечером 28 марта враг атаковал Днепр 20 "шахедами".

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников в Днепре погибли четыре человека, еще 21 ранены. Массированный удар нанес масштабные разрушения и пожары – сгорел элитный ресторанный комплекс.

Городские власти обнародовали фото последствий. Сегодня, 30 марта, в Днепре объявили Днем траура по погибшим в результате российских обстрелов.

Также сообщалось, что в Кривом Роге количество пострадавших в результате ракетного удара РФ увеличилось до восьми.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы погибшие оккупанты Днепр Кривой Рог БПЛА атака ракетный удар пострадавшие
Зеленский о ночной атаке РФ: Россия смеется над миротворческими усилиями мира
29 марта 2025, 13:58
Прилет баллистики в Кривом Роге: в ГСЧС показали последствия атаки
29 марта 2025, 13:25
Атака по Кривому Рогу: оккупанты ударили по жилой застройке, есть раненые
29 марта 2025, 12:45
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Россияне атаковали Харьков "шахедами": есть жертвы, 25 человек ранены, среди них - дети
30 марта 2025, 01:00
Украинские фильмы покажут на кинофестивале центральной и восточной Европы
29 марта 2025, 18:55
В Украине пройдут небольшие дожди: прогноз погоды на 30 марта
29 марта 2025, 18:11
Украина вернула из российской оккупации пятерых детей
29 марта 2025, 17:33
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов ранен 75-летний мужчина
29 марта 2025, 17:04
Финляндия предлагает назначить спецпосланника по вопросам Украины
29 марта 2025, 16:44
Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших выросло
29 марта 2025, 15:49
Онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают после кибератаки
29 марта 2025, 15:34
30 марта в Днепре объявлен днем траура
29 марта 2025, 15:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Митрополит Эпифаний
Все блоги »