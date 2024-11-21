Внаслідок ударів по Дніпру та Кривому Рогу постраждали 34 людини

фото: Сергій Лисак/Telegram

Внаслідок російських обстрілів сьогодні, 21 листопада, на Дніпропетровщині постраждали 34 людини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Зокрема, троє постраждалих у Дніпрі, ще 31 людина – у Кривому Розі.

Голова ОВА також уточнив дані щодо наслідків удару по Кривому Рогу. Там 9 пошкоджених багатоквартирних будинків, 3 адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач.

Ліквідація наслідків російських ударів триває.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Також вдень 21 листопада російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Серед постраждалих – двоє підлітків. Раніше повідомлялося, що постраждали 26 людей.