Геннадій Корбан пов'язує сьогоднішні обшуки з Філатовим і "Пропозицією"

На думку Корбана ініціатори обшуків - Зеленський і Коломойський

На думку Корбана ініціатори обшуків - Зеленський і Коломойський

Фото: НВ

Обшуками Зеленский дає зрозуміти, що йому не подобається партія «Пропозиція» і мер Дніпра Філатов, яким симпатизує Корбан.

Про це бізнесмен написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

Сьогодні працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинок з обшуками до моїх бізнес-партнерів, друзів і навіть родичів. І це 125 обшук за останні два місяці "- констатував Корбан.

Таким чином, на думку підприємця, Зеленський дає зрозуміти, що йому не подобається політична партія "Пропозиція", якій він симпатизує, і мер Філатов, який "за всіма вимірами однозначно перемагає на найближчих виборах мера в Дніпрі".

Я як і багато, думав що до влади прийшли порядні люди, але ілюзії розвіялися як дим над Криворіжсталлю ", - підсумував Корбан.

Зеленский со своим другом Бакановым и партнером Коломойским начал переходить красные линии, обозначенные им же в... Опубліковано Gennady Korban Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що у Дніпрі силовики обшукують будинок і офіси Геннадія Корбана.