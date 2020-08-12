В Очакові у начальника СБУ викрали іномарку з секретними документами

Це вже не перший скандал з начальником місцевого силового відомства

Це вже не перший скандал з начальником місцевого силового відомства

Фото з відкритих джерел

У начальника Очаківського відділення УСБУ в Миколаївській області Дмитра Яремчука невідомі викрали авто «Mazda 6», в салоні якого виявилися документи з грифом «Секретно».

Про це повідомляють "Преступности. НЕТ", посилаючись на своє джерело в СБУ, пише RegioNews.

За словами джерела, автомобіль був припаркований біля будинку, де проживає Дмитро Яремчук.

Яремчук не став писати заяву про викрадення авта в поліцію, тому ця інформація не пройшла за зведеннями і машину в розшук ніхто не ставив. Яремчук доповів про подію своєму безпосередньому начальнику Віталію Герсаку. Останній під час наради з підлеглими заявив, що інформація про подію повинна залишатися в таємниці, а автомобіль потрібно розшукати силами працівників управління, мовляв, "справа честі", – зазначив співрозмовник видання.

У результаті автомобіль все ж був знайдений вчора вночі, 11 серпня співробітниками Центрального апарату СБУ в районі міста Нова Одеса.

Мабуть, у Центральному апараті дізналися про інцидент, і почали розбиратися в події. У підсумку, саме співробітники СБ Центрального апарату СБУ і виявили автомобіль. І дуже здивувалися, коли в салоні автомобіля знайшли документи з грифом "Секретно", які, як виявилося, Яремчук приховував від перевірки, проведеної все тим же Центральним апаратом і не мав права виносити за межі службового приміщення. У підсумку, документи були вилучені, а сам факт порушення став предметом розгляду, – додав співрозмовник видання.

Варто відзначити, що авто належить Анатолію Яремчуку, батьку Дмитра Яремчука і перебуває в користуванні останнього.

Як відомо, Дмитро Яремчук був представлений в якості начальника Очаківського відділення відомства Віталієм Герсаком 19 листопада 2019 року. За час перебування на цій посаді він встиг стати фігурантом кількох скандальних ситуацій.

Через місяць після призначення, 17 грудня патрульні зупинили в Миколаєві авто Renault Duster з держномером ВЕ0007ВТ (службовий автомобіль миколаївської СБУ), за кермом якого виявився Дмитро Яремчук з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Яремчук вів себе зухвало з патрульними, відмовився проходити огляд, тому відносно нього було складено адмінпротокол за п'яне водіння за ст. 131 КУАП.

Проте начальник очаківської СБУ подав до суду заяву, в якій вказав, що не визнає провину, просить розглянути справу без його явки і приклав медичну довідку, датовану 17 грудня, згідно з якою він був тверезий.

В УСБУ повідомили, що не можуть коментувати рішення суду щодо складеного адмінпротоколу, але заявили, що Дмитру Яремчуку винесли сувору догану. Варто зазначити, що у випадку, якщо б йому справді винесли сувору догану, він не зміг би тоді отримати незабаром звання підполковника.

А ще через місяць, у січні 2020 року він влаштував в Очакові "маски-шоу" зі спецназом і автоматами на рибалок, які ловили на вудку бичка.

Нагадаємо, вчора вночі колишньому керівнику Офісу президента Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla Model S.