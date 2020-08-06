У Дніпрі силовики обшукують будинок і офіси Геннадія Корбана
Податкова міліція і Служба безпеки України проводять обшуки вдома у бізнесмена Геннадія Корбана, а також в офісах його компаній в Дніпрі.
Дану інформацію підтвердив виданню "Страна" сам Корбан, пише Regionews.
Так. Приїхали. Податкова міліція та СБУ. З чим і якими документами, я так і не зрозумів. Вони вже два місяці сидять в Дніпрі. Обшуки по міськраді, за моїми бізнес-партнерам, за всіма пов'язаним і непов'язаним особам. Дежавю. Як тільки я починаю займатися політпроектами, з'являються правоохоронці в масках. Нічого не змінюється. Раніше цим займався Порошенко, а тепер Зеленський на пару з Коломойським ", - заявив він в коментарі" Стране".
Корбан є близьким соратником мера Дніпра Філатова, який зараз разом з декількома іншими мерами створив партію "Пропозиція".
Нагадаємо, 23 липня СБУ провело обшуки в Дніпропетровскому облавтодорі.