14:47  12 серпня
Мер Рівного Хомко офіційно відмовився від балотування на четвертий термін
19:18  12 серпня
У Дніпрі проходить акція проти "Дніпровського референдуму"
17:54  12 серпня
В зоні ООС зафіксовано три випадки порушення перемир’я, втрат немає - штаб
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2020, 16:23

Кабмін погодив кандидатури заступників голів двох ОДА

12 серпня 2020, 16:23
Читайте также на русском языке
Нових заступників голів ОДА отримають Івано-Франківщина та Херсонщина
Нових заступників голів ОДА отримають Івано-Франківщина та Херсонщина
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України було погоджено кандидатури заступників голів Івано-Франківської і Херсонської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Зокрема кандидатуру Фербея Євгенія Миколайовича погодили на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва.

Кандидатуру Самойленка Олександра Степановича погодили на посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Шевченка Тараса Сергійовича -...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 12 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін відкликав своє погодження на призначення голови Кіровоградської ОДА Валерія Міщенка через конфлікт інтересів.

Кабмін призначення заступник Івано-Франківськ Гусєв Юрій Херсон ОДА голова Федорів Віталій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабінет Міністрів схвалив програму приватизації спиртзаводів
12 серпня 2020, 16:06
Із Закарпатської ОДА звільняється заступник Олексія Петрова
12 серпня 2020, 15:56
Полтавщина: Кабмін схвалив відведення землі для будівництва дороги Київ – Харків – Довжанський
12 серпня 2020, 15:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »