Кабмін погодив кандидатури заступників голів двох ОДА

Нових заступників голів ОДА отримають Івано-Франківщина та Херсонщина

Нових заступників голів ОДА отримають Івано-Франківщина та Херсонщина

Фото з відкритих джерел

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України було погоджено кандидатури заступників голів Івано-Франківської і Херсонської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Зокрема кандидатуру Фербея Євгенія Миколайовича погодили на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва.

Кандидатуру Самойленка Олександра Степановича погодили на посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін відкликав своє погодження на призначення голови Кіровоградської ОДА Валерія Міщенка через конфлікт інтересів.