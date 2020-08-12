Кабмін погодив кандидатури заступників голів двох ОДА
На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України було погоджено кандидатури заступників голів Івано-Франківської і Херсонської областей.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.
Зокрема кандидатуру Фербея Євгенія Миколайовича погодили на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва.
Кандидатуру Самойленка Олександра Степановича погодили на посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.
Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Шевченка Тараса Сергійовича -...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 12 серпня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін відкликав своє погодження на призначення голови Кіровоградської ОДА Валерія Міщенка через конфлікт інтересів.