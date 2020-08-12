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12 серпня 2020, 15:56 2

Із Закарпатської ОДА звільняється заступник Олексія Петрова

12 серпня 2020, 15:56 2
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Про причини свого рішення Ігор Шинкарюк не повідомив
Про причини свого рішення Ігор Шинкарюк не повідомив
Фото: Facebook
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Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Шинкарюк прийняв рішення звільнитися із займаної посади.

Про це сам Шинкарюк написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Я прийняв рішення залишити пост заступника голови Закарпатської ОДА. Самовіддана служба своєму народу завжди була, є і буде пріоритетом моєї діяльності та особистим життєвим принципом.

Свою подальшу роботу, досвід, енергію та потенціал планую направити на розбудову і укріплення місцевого самоврядування, підвищення добробуту наших громадян та пошук і генерування нових прогресивних рішень, які щоденно робитимуть кращим все, що нас оточує", - розповів Шинкарюк.

Чиновник зауважив, що високий рівень навантаження у майбутньому не дасть можливості виконувати йому службові обов’язки у повному обсязі, що, в свою чергу, може негативно вплинути на якість виконання поставлених завдань та оперативність при прийнятті важливих рішень.

Про більш конкретні причини свого звільнення Шинкарюк наразі не повідомив.

Шановні краяни! Я прийняв рішення залишити пост заступника голови Закарпатської ОДА. Самовіддана служба своєму народу...

Опубліковано Shynkariuk Igor Вівторок, 11 серпня 2020 р.

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Закарпаття ОДА голова заступник Петров Олексій звільнення
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