Із Закарпатської ОДА звільняється заступник Олексія Петрова

Про причини свого рішення Ігор Шинкарюк не повідомив

Про причини свого рішення Ігор Шинкарюк не повідомив

Фото: Facebook

Про це сам Шинкарюк написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Я прийняв рішення залишити пост заступника голови Закарпатської ОДА. Самовіддана служба своєму народу завжди була, є і буде пріоритетом моєї діяльності та особистим життєвим принципом.



Свою подальшу роботу, досвід, енергію та потенціал планую направити на розбудову і укріплення місцевого самоврядування, підвищення добробуту наших громадян та пошук і генерування нових прогресивних рішень, які щоденно робитимуть кращим все, що нас оточує", - розповів Шинкарюк.

Чиновник зауважив, що високий рівень навантаження у майбутньому не дасть можливості виконувати йому службові обов’язки у повному обсязі, що, в свою чергу, може негативно вплинути на якість виконання поставлених завдань та оперативність при прийнятті важливих рішень.

Про більш конкретні причини свого звільнення Шинкарюк наразі не повідомив.

Шановні краяни! Я прийняв рішення залишити пост заступника голови Закарпатської ОДА. Самовіддана служба своєму народу... Опубліковано Shynkariuk Igor Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Закарпатті четверо нардепів створили нову політсилу.