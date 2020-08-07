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07 серпня 2020, 15:37

У Дніпрі обшукували офіс "ОПЗЖ"

07 серпня 2020, 15:37
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Вночі до офісу "ОПЗЖ" навідалася державна фіскальна служба
Вночі до офісу "ОПЗЖ" навідалася державна фіскальна служба
Фото: Геннадій Гуфман Facebook
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Лідер місцевого осередку "ОПЗЖ" Геннадій Гуфман не знає, що саме шукали податківці в партійному офісі серед ночі

Про це сам Геннадій Гуфман повідомив на своїй сторінці у Faсebook, пише RegioNews.

Прислали ДФС. Вночі. В офіс. Напевно, шукали Виборчий Кодекс і карту Дніпропетровської області. Що ще напередодні місцевих виборів може бути в партійному офісі?

Судячи з того, що без рішення суду ламали двері навіть в офіси адвокатів, захищені законом від вторгнення, думаю, поруч з Виборчим Кодексом я буду тримати побільше різних Законів України", - розповів Гуфман.

Обшуки в своєму офісі Гуфман пов`язує з майбутніми місцевими виборами і спробами "Слуг народу" "розібратися" з конкурентами.

Усі, хто не "Слуги народу" - тепер вороги. Вороги "Слуг"? – написав Гуфман.

Нацкорпус, который приходил "в гости" ко мне домой, видимо, не сработал и с задачей не справился. Прислали ДФС. Ночью....

Опубліковано Геннадий Гуфман Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі силовики обшукували будинок і офіси Геннадія Корбана.

Сам Геннадій Корбан пов'язує обшуки у своєму домі з Філатовим і "Пропозицією".

Дніпро ОПЗЖ офіс обшуки Слуга народа вибори
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