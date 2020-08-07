У Дніпрі обшукували офіс "ОПЗЖ"

Про це сам Геннадій Гуфман повідомив на своїй сторінці у Faсebook, пише RegioNews.

Прислали ДФС. Вночі. В офіс. Напевно, шукали Виборчий Кодекс і карту Дніпропетровської області. Що ще напередодні місцевих виборів може бути в партійному офісі?

Судячи з того, що без рішення суду ламали двері навіть в офіси адвокатів, захищені законом від вторгнення, думаю, поруч з Виборчим Кодексом я буду тримати побільше різних Законів України", - розповів Гуфман.