У Дніпрі обшукували офіс "ОПЗЖ"
Лідер місцевого осередку "ОПЗЖ" Геннадій Гуфман не знає, що саме шукали податківці в партійному офісі серед ночі
Про це сам Геннадій Гуфман повідомив на своїй сторінці у Faсebook, пише RegioNews.
Прислали ДФС. Вночі. В офіс. Напевно, шукали Виборчий Кодекс і карту Дніпропетровської області. Що ще напередодні місцевих виборів може бути в партійному офісі?
Судячи з того, що без рішення суду ламали двері навіть в офіси адвокатів, захищені законом від вторгнення, думаю, поруч з Виборчим Кодексом я буду тримати побільше різних Законів України", - розповів Гуфман.
Обшуки в своєму офісі Гуфман пов`язує з майбутніми місцевими виборами і спробами "Слуг народу" "розібратися" з конкурентами.
Усі, хто не "Слуги народу" - тепер вороги. Вороги "Слуг"? – написав Гуфман.
Нацкорпус, который приходил "в гости" ко мне домой, видимо, не сработал и с задачей не справился. Прислали ДФС. Ночью....Опубліковано Геннадий Гуфман Четвер, 6 серпня 2020 р.
Нагадаємо, вчора у Дніпрі силовики обшукували будинок і офіси Геннадія Корбана.
Сам Геннадій Корбан пов'язує обшуки у своєму домі з Філатовим і "Пропозицією".