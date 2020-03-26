13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
11:42  26 березня
Російський ракетний катер вторгся в морську зону України
11:56  26 березня
Позачергове засідання Ради може пройти на стадіоні - Разумков
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 10:35 7

В Дніпропетровській області виявили ще один випадок коронавірусу

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 10:35 7
Читайте также на русском языке
Житель Кривого Рогу захворів на COVID-19, це третій зареєстрований випадок в Дніпропетровській області
Фото: ДніпрОДА
Житель Кривого Рогу захворів на COVID-19, це третій зареєстрований випадок в Дніпропетровській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

За інформацією облдержадміністрації, людина знаходиться під пильним наглядом медиків та отримує симптоматичне лікування. Стан пацієнта стабільний, він почувається добре.

Наразі виявляють усіх, з ким міг контактувати хворий, аби обстежити цих людей та забезпечити їхню ізоляцію.

В Криворізькій міськраді уточнили, що це жінка, яка контактувала з хворою донькою в Києві. Жінка зараз лікується в інфекційній лікарні. По вулиці, де вона мешкає проведено дезінфекцію. Її родина, а це 5 чоловік, знаходиться на самоізоляції, під наглядом медиків.

Нагадаємо, два випадки захворювання коронавірусом в Дніпропетровській області зафіксували 19 березня у подружжя, яке повернулось з-за кордону.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Загалом в Україні на ранок 26 березня зареєстровано 156 випадків covid-19.


коронавірус Дніпро
Стали відомі результати тестів померлого мешканця Дніпропетровщини
26 березня 2020, 10:00
Коронавірус в світі: Італія та Іспанія випередили Китай за кількістю смертей
26 березня 2020, 09:12
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 13:23
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »