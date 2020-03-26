В Дніпропетровській області виявили ще один випадок коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
За інформацією облдержадміністрації, людина знаходиться під пильним наглядом медиків та отримує симптоматичне лікування. Стан пацієнта стабільний, він почувається добре.
Наразі виявляють усіх, з ким міг контактувати хворий, аби обстежити цих людей та забезпечити їхню ізоляцію.
В Криворізькій міськраді уточнили, що це жінка, яка контактувала з хворою донькою в Києві. Жінка зараз лікується в інфекційній лікарні. По вулиці, де вона мешкає проведено дезінфекцію. Її родина, а це 5 чоловік, знаходиться на самоізоляції, під наглядом медиків.
Нагадаємо, два випадки захворювання коронавірусом в Дніпропетровській області зафіксували 19 березня у подружжя, яке повернулось з-за кордону.
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Загалом в Україні на ранок 26 березня зареєстровано 156 випадків covid-19.
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