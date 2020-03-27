У Києві СБУ вилучила підроблені експрес-тести
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Зазначається, що злочинці намагались перевезти із Туреччини фальшиві експрес-тести і ліки від раку в контейнерах з одягом поза митним контролем та без належного температурного режиму.
Жодних документів на медичні препарати і тести у них не було, їх планували реалізовувати через інтернет.
Також відомо, що продукція зберігалась у підвальному приміщенні в антисанітарних умовах.
Працівники СБУ вилучили тестів та ліків майже на 1 мільйон гривень. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до вчинення злочину.
Нагадаємо, у Львові затримали пропагандистку, яка поширювала паніку та неправдиву інформацію про епідемію коронавірусу.
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