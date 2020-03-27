У Києві СБУ вилучила підроблені експрес-тести

У столиці працівники СБУ виявили групу осіб, які завозили в Україну неякісні медикаменти і фальшиві тести на виявлення коронавірусу

Фото: СБУ

У столиці працівники СБУ виявили групу осіб, які завозили в Україну неякісні медикаменти і фальшиві тести на виявлення коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що злочинці намагались перевезти із Туреччини фальшиві експрес-тести і ліки від раку в контейнерах з одягом поза митним контролем та без належного температурного режиму.

Жодних документів на медичні препарати і тести у них не було, їх планували реалізовувати через інтернет.

Також відомо, що продукція зберігалась у підвальному приміщенні в антисанітарних умовах.

Працівники СБУ вилучили тестів та ліків майже на 1 мільйон гривень. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, у Львові затримали пропагандистку, яка поширювала паніку та неправдиву інформацію про епідемію коронавірусу.

Генпрокурор Ірина Венедиктова звільнила Віктора Трепака, який розслідував справу Катерини Гандзюк.