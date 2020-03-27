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27 марта 2020, 18:00 15

В Днепропетровской области обнаружили новые случаи CОVID-19

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27 марта 2020, 18:00 15
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3 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Днепропетровской области
Фото: pixabay.com
3 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.

Два человека - жители Днепра, один человек из Никополя.

Новини CoVID-19 15 нових досліджень проведено за добу. 3 нових випадки захворювання на коронавірус підтверджено у...

Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось о 3 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Днепропетровской области.

По информации Минздрава, в Украине утром 27 марта было известно о 218 случаях CОVID-19.

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