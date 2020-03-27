В Днепропетровской области обнаружили новые случаи CОVID-19
3 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Днепропетровской области
3 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Днепропетровской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.
Два человека - жители Днепра, один человек из Никополя.
Новини CoVID-19 15 нових досліджень проведено за добу. 3 нових випадки захворювання на коронавірус підтверджено у...Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
Напомним, ранее сообщалось о 3 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Днепропетровской области.
По информации Минздрава, в Украине утром 27 марта было известно о 218 случаях CОVID-19.
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