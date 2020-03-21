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21 березня 2020, 15:45 32

Поліція і медики шукають попутників хворого на коронавірус подружжя з Дніпра

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21 березня 2020, 15:45 32
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На Дніпропетровщині поліцейські і медики намагаються встановити людей, які могли заразитися коронавірусом від пари українців, які прилетіли з Парижа до Києва, а після дісталися в Дніпро потягом і на таксі
Фото: скрін з відео
На Дніпропетровщині поліцейські і медики намагаються встановити людей, які могли заразитися коронавірусом від пари українців, які прилетіли з Парижа до Києва, а після дісталися в Дніпро потягом і на таксі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.

Нагадаємо, що в Днвпропетровській області зафіксовано 2 випадки коронавіруса.

Чоловік з дружиною приїхали з Парижа. Після приїзду вони майже відразу відчули себе погано і в понеділок звернулися до медиків. Їх доставили в міську інфекційну лікарню і помістили в бокси. Результати тестів на коронавірус, який провели в столиці, в обох виявилися позитивними. Скільки людей пара могла заразити під час повернення додому, поки невідомо.

"Вони їхали поїздом Київ-Запоріжжя, тому тепер ми відстежуємо контакти, з ким вони були в купе. Вже знайшли таксиста, який віз додому подружжя і він вже в самоізоляції", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

З-за коронавіруса на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок.

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