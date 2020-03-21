Поліція і медики шукають попутників хворого на коронавірус подружжя з Дніпра
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.
Нагадаємо, що в Днвпропетровській області зафіксовано 2 випадки коронавіруса.
Чоловік з дружиною приїхали з Парижа. Після приїзду вони майже відразу відчули себе погано і в понеділок звернулися до медиків. Їх доставили в міську інфекційну лікарню і помістили в бокси. Результати тестів на коронавірус, який провели в столиці, в обох виявилися позитивними. Скільки людей пара могла заразити під час повернення додому, поки невідомо.
"Вони їхали поїздом Київ-Запоріжжя, тому тепер ми відстежуємо контакти, з ким вони були в купе. Вже знайшли таксиста, який віз додому подружжя і він вже в самоізоляції", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
З-за коронавіруса на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок.
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