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24 марта 2020, 15:15 5

В Днепропетровскую область привезли тесты на коронавирус

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24 марта 2020, 15:15 5
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В Днепропетровскую область доставили 8 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и тесты, которые определяют новый штамм вируса методом полимеразной цепной реакции
Фото: ДнепрОГА
В Днепропетровскую область доставили 8 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и тесты, которые определяют новый штамм вируса методом полимеразной цепной реакции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

Также регион получил 5,1 тысяч масок, 200 респираторов для медиков.

Полученные средства поступят в госпитальные базы и службы экстренной медпомощи области.

В ОГА заверили, что первоочередные потребности области покрыты. Вскоре ожидаются дополнительные поставки.

Напомним, сейчас в Украине - 97 подтвержденных случаев COVID-19. Из них два - в Днепре. Супруги прилетели из Парижа в Киев, а после добрались в Днепр на поезде и на такси, поэтому полиция ищет людей, которые могли заразиться от них коронавирусом. Сейчас больные находятся в 21-ой больнице Днепра, которая 23 марта получила от города медицинское оборудование на 3 миллиона гривен для лечения коронавируса.

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