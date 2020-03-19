В Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу
Дніпропетровська облрада підтвердила 2 випадки коронавірусу в Дніпрі
Дніпропетровська облрада підтвердила 2 випадки коронавірусу в Дніпрі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу облради.
"Подружжя повернулося із Франції. Коли запідозрили в себе симптоми, викликали швидку”, - йдеться в повідомленні.
2 випадки коронавірусу в Дніпрі! Підтверджуємо! На жаль… Подружжя повернулося із Франції. Коли запідозрили в себе...Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Четвер, 19 березня 2020 р.
В облраді зазначили, що люди ізольовані, знаходяться в боксах лікарні №21. Почуваються задовільно. Їх контакти зараз встановлюються. Здійснюються заходи щодо блокування розповсюдження.
Нагадаємо, загалом в Україні станом на 19 березня коронавірусом захворіли 18 людей.
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