В Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу

Дніпропетровська облрада підтвердила 2 випадки коронавірусу в Дніпрі

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Дніпропетровська облрада підтвердила 2 випадки коронавірусу в Дніпрі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу облради.

"Подружжя повернулося із Франції. Коли запідозрили в себе симптоми, викликали швидку”, - йдеться в повідомленні.

2 випадки коронавірусу в Дніпрі! Підтверджуємо! На жаль… Подружжя повернулося із Франції. Коли запідозрили в себе... Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Четвер, 19 березня 2020 р.

В облраді зазначили, що люди ізольовані, знаходяться в боксах лікарні №21. Почуваються задовільно. Їх контакти зараз встановлюються. Здійснюються заходи щодо блокування розповсюдження.

Нагадаємо, загалом в Україні станом на 19 березня коронавірусом захворіли 18 людей.

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