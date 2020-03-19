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19 березня 2020, 23:59 21

В Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу

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19 березня 2020, 23:59 21
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Дніпропетровська облрада підтвердила 2 випадки коронавірусу в Дніпрі
Фото: pixabay.com
Дніпропетровська облрада підтвердила 2 випадки коронавірусу в Дніпрі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу облради.

"Подружжя повернулося із Франції. Коли запідозрили в себе симптоми, викликали швидку”, - йдеться в повідомленні.

2 випадки коронавірусу в Дніпрі! Підтверджуємо! На жаль… Подружжя повернулося із Франції. Коли запідозрили в себе...

Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Четвер, 19 березня 2020 р.

В облраді зазначили, що люди ізольовані, знаходяться в боксах лікарні №21. Почуваються задовільно. Їх контакти зараз встановлюються. Здійснюються заходи щодо блокування розповсюдження.

Нагадаємо, загалом в Україні станом на 19 березня коронавірусом захворіли 18 людей.

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