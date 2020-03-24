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24 березня 2020, 13:37 5

На Хмельниччину приїхала допомога з Китаю

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24 березня 2020, 13:37 5
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Хмельниччина отримала партію медичних засобів та тестів на коронавірус
Фото: Хмельницька ОДА
Хмельниччина отримала партію медичних засобів та тестів на коронавірус

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет під час брифінгу, пише RegioNews.

До області надійшло 5 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу COVID-19, 2697 респіраторів і 267 медичних костюмів.

Також надійшли матеріали для проведення тестів ПЛР на ампліфікаторі, який на вихідних отримав Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ. За словами очільника краю, тестів вистачить на декілька тижнів.

Також Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України отримав апарат для діагностики коронавірусу

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