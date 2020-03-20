В Дніпропетровській області запрацювали контрольно-перепускні пункти на дорогах

В Дніпропетровській області, починаючи з 18:00 19 березня, запрацював 21 пункт на автошляхах, де проводитимуть санітарний контроль та температурний скринінг водіям та пасажирам транспортних засобів

Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

В Дніпропетровській області, починаючи з 18:00 19 березня, запрацював 21 пункт на автошляхах, де проводитимуть санітарний контроль та температурний скринінг водіям та пасажирам транспортних засобів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Мета роботи таких пунктів полягає у зменшенні розповсюдження та інфікування новим коронавірусом COVID-19. Усі пункти обладнані наметами рятувальників, необхідним майном, електрогенераторами, дезінфікуючими засобами, захисними костюмами тощо, для їх безперебійної роботи. Тут лікарі можуть оглянути людей з підозрою на коронавірус до прибуття лікарів швидкої. В усіх цих місцях в цілодобовому режимі чергуватимуть співробітники поліції, ДСНС, нацгвардії та медичної служби. Також за потребою, рятувальники будуть проводити санітарну обробку транспортних засобів дезінфікуючими розчинами. Нагадаємо, в Дніпропетровській області введена надзвичайна ситуація. У Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу. Через коронавірус на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19. У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.

.