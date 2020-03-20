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20 березня 2020, 14:54 14

В Дніпропетровській області запрацювали контрольно-перепускні пункти на дорогах

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20 березня 2020, 14:54 14
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В Дніпропетровській області, починаючи з 18:00 19 березня, запрацював 21 пункт на автошляхах, де проводитимуть санітарний контроль та температурний скринінг водіям та пасажирам транспортних засобів
Фото: ДСНС у Дніпропетровській області
В Дніпропетровській області, починаючи з 18:00 19 березня, запрацював 21 пункт на автошляхах, де проводитимуть санітарний контроль та температурний скринінг водіям та пасажирам транспортних засобів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Мета роботи таких пунктів полягає у зменшенні розповсюдження та інфікування новим коронавірусом COVID-19.

Усі пункти обладнані наметами рятувальників, необхідним майном, електрогенераторами, дезінфікуючими засобами, захисними костюмами тощо, для їх безперебійної роботи. Тут лікарі можуть оглянути людей з підозрою на коронавірус до прибуття лікарів швидкої.

В усіх цих місцях в цілодобовому режимі чергуватимуть співробітники поліції, ДСНС, нацгвардії та медичної служби.

Також за потребою, рятувальники будуть проводити санітарну обробку транспортних засобів дезінфікуючими розчинами.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області введена надзвичайна ситуація.

У Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу.

Через коронавірус на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок.

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Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19.

У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.


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