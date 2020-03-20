В Дніпропетровській області запрацювали контрольно-перепускні пункти на дорогах
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
Мета роботи таких пунктів полягає у зменшенні розповсюдження та інфікування новим коронавірусом COVID-19.
Усі пункти обладнані наметами рятувальників, необхідним майном, електрогенераторами, дезінфікуючими засобами, захисними костюмами тощо, для їх безперебійної роботи. Тут лікарі можуть оглянути людей з підозрою на коронавірус до прибуття лікарів швидкої.
В усіх цих місцях в цілодобовому режимі чергуватимуть співробітники поліції, ДСНС, нацгвардії та медичної служби.
Також за потребою, рятувальники будуть проводити санітарну обробку транспортних засобів дезінфікуючими розчинами.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області введена надзвичайна ситуація.
У Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу.
Через коронавірус на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19.
У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.
- 17:10 20 березня Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок
- 17:07 20 березня Вже пройшли 90-ті: губернатор Харківщини у відповідь розкритикував Кернеса
- 17:04 20 березня На Закарпатті закривають усі санаторії
- 16:56 20 березня США призупиняють видачу віз у посольствах усіх країн світу
- 16:44 20 березня Лікарі чернівецької швидкої просять допомогти засобами захисту і антисептиками
- 16:43 20 березня Прокуратура: з початку року на Донбасі загинув 41 український військовий
- 15:37 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані