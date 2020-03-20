На в'їздах до Києва облаштували 8 пунктів контролю

На в’їздах та виїздах з міста Києва діють 8 стаціонарних постів, на яких чергують представники поліції та Нацгвардії

Фото: МВС

На в’їздах та виїздах з міста Києва діють 8 стаціонарних постів, на яких чергують представники поліції та Нацгвардії

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