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20 березня 2020, 13:38 18

На в'їздах до Києва облаштували 8 пунктів контролю

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20 березня 2020, 13:38 18
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На в’їздах та виїздах з міста Києва діють 8 стаціонарних постів, на яких чергують представники поліції та Нацгвардії
Фото: МВС
На в’їздах та виїздах з міста Києва діють 8 стаціонарних постів, на яких чергують представники поліції та Нацгвардії

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

Зазначається, що пости встановлено на основних дорогах для контролю ситуації та недопущення поширення коронавірусної інфекції.

В МВС повідомили, що правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів.

"Основна мета заходів – роз’яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, попереджають про наявність відповідальності за недотримання вимог. Це превентивні заходи, яку проводять особливо з тими суб’єктами, хто надає послуги пасажирських перевезень", - йдеться в повідомленні.

На постах чергуватимуть 80 працівників, за словами правоохоронців, грубих порушень не було.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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