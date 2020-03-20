В Днепропетровской области заработали контрольно-пропускные пункты на дорогах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Цель работы таких пунктов состоит в уменьшении распространения и инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
Все пункты оборудованы палатками спасателей, необходимым имуществом, электрогенераторами, дезинфицирующими средствами, защитными костюмами и т.д., для их бесперебойной работы. Здесь врачи могут осмотреть людей с подозрением на коронавирус до прибытия врачей скорой.
Во всех этих местах в круглосуточном режиме будут дежурить сотрудники полиции, ГСЧС, Нацгвардии и медицинской службы.
Также по необходимости, спасатели будут проводить санитарную обработку транспортных средств дезинфицирующими растворами.
Напомним, в Днепропетровской области введена чрезвычайная ситуация.
В Днепре зафиксировали два случая коронавируса.
Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок.
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Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19.
В мире - почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тысяч человек уже выздоровели.
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