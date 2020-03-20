В Днепропетровской области заработали контрольно-пропускные пункты на дорогах

В Днепропетровской области, начиная с 18:00 19 марта, заработал 21 пункт на автодорогах, где будут проводить санитарный контроль и температурный скрининг водителям и пассажирам транспортных средств

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепропетровской области, начиная с 18:00 19 марта, заработал 21 пункт на автодорогах, где будут проводить санитарный контроль и температурный скрининг водителям и пассажирам транспортных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. Цель работы таких пунктов состоит в уменьшении распространения и инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Все пункты оборудованы палатками спасателей, необходимым имуществом, электрогенераторами, дезинфицирующими средствами, защитными костюмами и т.д., для их бесперебойной работы. Здесь врачи могут осмотреть людей с подозрением на коронавирус до прибытия врачей скорой. Во всех этих местах в круглосуточном режиме будут дежурить сотрудники полиции, ГСЧС, Нацгвардии и медицинской службы. Также по необходимости, спасатели будут проводить санитарную обработку транспортных средств дезинфицирующими растворами. Напомним, в Днепропетровской области введена чрезвычайная ситуация. В Днепре зафиксировали два случая коронавируса. Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. В мире - почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тысяч человек уже выздоровели.

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