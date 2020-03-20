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20 марта 2020, 14:54 16

В Днепропетровской области заработали контрольно-пропускные пункты на дорогах

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20 марта 2020, 14:54 16
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В Днепропетровской области, начиная с 18:00 19 марта, заработал 21 пункт на автодорогах, где будут проводить санитарный контроль и температурный скрининг водителям и пассажирам транспортных средств
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепропетровской области, начиная с 18:00 19 марта, заработал 21 пункт на автодорогах, где будут проводить санитарный контроль и температурный скрининг водителям и пассажирам транспортных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Цель работы таких пунктов состоит в уменьшении распространения и инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Все пункты оборудованы палатками спасателей, необходимым имуществом, электрогенераторами, дезинфицирующими средствами, защитными костюмами и т.д., для их бесперебойной работы. Здесь врачи могут осмотреть людей с подозрением на коронавирус до прибытия врачей скорой.

Во всех этих местах в круглосуточном режиме будут дежурить сотрудники полиции, ГСЧС, Нацгвардии и медицинской службы.

Также по необходимости, спасатели будут проводить санитарную обработку транспортных средств дезинфицирующими растворами.

Напомним, в Днепропетровской области введена чрезвычайная ситуация.

В Днепре зафиксировали два случая коронавируса.

Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19.

В мире - почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тысяч человек уже выздоровели.


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