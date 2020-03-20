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20 березня 2020, 12:45 10

Замість масок – протигази: як у Сумах борються з коронавірусом

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20 березня 2020, 12:45 10
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Нестача масок в сумських аптеках спонукає містян до кардинальних рішень
Фото: Сумські дебати
Нестача масок в сумських аптеках спонукає містян до кардинальних рішень

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Сумські дебати.

Деякі сумчани з особливим почуттям гумору знайшли вихід із дефіциту масок в аптеках і дістали … протигази. Нещодавно помітили водія таксі із таким засобом захисту органів дихання, а на вулиці Металургів — пішохода з такою ж "екіпіровкою".


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