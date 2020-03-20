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20 березня 2020, 13:16 14

У Дніпропетровській області через карантин почали їздити автівки з гучномовцями

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20 березня 2020, 13:16 14
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У Дніпропетровській області розпочали курсувати автомобілі із гучномовцями для інформування людей про необхідність дотримуватися умов карантину
Фото: ДСНС у Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області розпочали курсувати автомобілі із гучномовцями для інформування людей про необхідність дотримуватися умов карантину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

20 березня у містах Дніпро та Покров автомобілі Служби порятунку інформують громадян про важливі рекомендації, які допоможуть попередити поширення коронавірусної інфекції та зберегти здоров’я в умовах карантину. Головна рекомендація – це не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Такі автомобілі курсуватимуть вулицями усіх міст та районів Дніпропетровщини.

Нагадаємо, в Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу.

Через коронавірус на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок.

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Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19.

У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.


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