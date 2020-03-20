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20 березня 2020, 13:04 21

Вчені НАНУ виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус

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20 березня 2020, 13:04 21
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Інститут молекулярної біології Національної академії наук України виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус COVID-19
Фото: Shutterstock
Інститут молекулярної біології Національної академії наук України виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус COVID-19

Про це поінформував у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, пише RegioNews.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни вони змогли це зробити ", - зазначив Зеленський.

Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року.

Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини. Перегляд відео з субтитрами: https://bit.ly/2Qzm6ul

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Також Зеленський розповів, що саме привезуть в гуманітарній допомозі з Китаю.

Раніше президент повідомив про те, що перший українець вилікувався від COVID-19.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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