Вчені НАНУ виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус
Про це поінформував у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, пише RegioNews.
"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни вони змогли це зробити ", - зазначив Зеленський.
Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року.
Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини. Перегляд відео з субтитрами: https://bit.ly/2Qzm6ulОпубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Також Зеленський розповів, що саме привезуть в гуманітарній допомозі з Китаю.
Раніше президент повідомив про те, що перший українець вилікувався від COVID-19.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
- 17:10 20 березня Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок
- 17:07 20 березня Вже пройшли 90-ті: губернатор Харківщини у відповідь розкритикував Кернеса
- 17:04 20 березня На Закарпатті закривають усі санаторії
- 16:56 20 березня США призупиняють видачу віз у посольствах усіх країн світу
- 16:44 20 березня Лікарі чернівецької швидкої просять допомогти засобами захисту і антисептиками
- 16:43 20 березня Прокуратура: з початку року на Донбасі загинув 41 український військовий
- 15:37 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані