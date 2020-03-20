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20 марта 2020, 13:16 16

В Днепропетровской области из-за карантина начали ездить машины с громкоговорителями

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20 марта 2020, 13:16 16
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В Днепропетровской области начали курсировать автомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать условия карантина
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепропетровской области начали курсировать автомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать условия карантина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

20 марта в городах Днепр и Покров автомобили Службы спасения информируют граждан о важных рекомендации, которые помогут предупредить распространение коронавирусной инфекции и сохранить здоровье в условиях карантина. Главная рекомендация - это не выходить на улицу без крайней необходимости.

Такие автомобили будут курсировать по улицам всех городов и районов Днепропетровщины.

Напомним, в Днепре зафиксировали два случая коронавируса.

Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок.

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Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19.

В мире - почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тысяч человек уже выздоровели.


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