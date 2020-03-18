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18 березня 2020, 16:45 2

ДніпрОДА буде безкоштовно піарити бізнес, який допомагає з карантином

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18 березня 2020, 16:45 2
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Дніпропетровська облдержадміністрація пропонує безкоштовну рекламу компаніям, які надають корисні послуги під час карантину
Фото: ДніпрОДА
Дніпропетровська облдержадміністрація пропонує безкоштовну рекламу компаніям, які надають корисні послуги під час карантину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДніпрОДА.

До акції запрошують приєднатися всі компанії, які займаються доставкою. Можуть долучатися й ті, хто втілює корисні соціальні проєкти – допомагає під час карантину пенсіонерам, людям з інвалідністю, дітям-сиротам. Їх рекламні банери безкоштовно розмістять на сайті та сторінці у Facebook ОДА.

Акція діятиме до кінця карантину – 3 квітня.

"У ці часи хочемо підтримати малий та середній бізнес. Водночас – розповісти мешканцям регіону про зручні сервіси, які можуть бути напрочуд корисними саме зараз", – сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, 18 березня аби уникнути розповсюдження коронавірусу Дніпропетровщина, як і вся Україна, перейшла на посилений карантин. Зокрема, закрилися кафе та ресторани, спортклуби, магазини, окрім продуктових та аптек. Людям радять за можливості залишатися вдома.

Зазначимо, в Дніпропетровській області немає жодного зареєстрованого випадку захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.

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Кабмін заборонив пасажирські перевезення між містами та масові заходи.

17 березня Верховна Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.


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