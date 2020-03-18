ДнепрОГА будет бесплатно пиарить бизнес, который помогает с карантином
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДнепрОГА.
К акции приглашают присоединиться все компании, которые занимаются доставкой. Могут участвовать и те, кто воплощает полезные социальные проекты - помогает во время карантина пенсионерам, людям с инвалидностью, детям-сиротам. Их рекламные баннеры бесплатно разместят на сайте и странице в Facebook ОГА.
Акция будет действовать до конца карантина - 3 апреля.
"В эти времена хотим поддержать малый и средний бизнес. Одновременно - рассказать жителям региона об удобных сервисах, которые могут быть полезными именно сейчас", - сказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Напомним, 18 марта во избежание распространения коронавируса Днепропетровщина, как и вся Украина, перешла на усиленный карантин. В частности, закрылись кафе и рестораны, спортклубы, магазины, кроме продуктовых и аптек. Людям советуют по возможности оставаться дома.
Отметим, в Днепропетровской области нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом.
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.
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Кабмин запретил пассажирские перевозки между городами и массовые мероприятия.
17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.
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