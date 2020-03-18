Прикордонники розказали, де ще можна перетнути кордон на авто

Державна прикордонна служба України надала перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн в умовах введенного карантину

Фото: dpsu.gov.ua

Державна прикордонна служба України надала перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн в умовах введенного карантину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, такі міри прийняті, зважаючи, що наша країна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетинання державного кордону задля недопущення поширення захворюваності на COVID-19.

Так, пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: "Сеньківка-Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута" "Славутич-Комарин";

у Київській області: "Вільча-Олександрівка";

у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";

у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель";

у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова";

у Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь".

На кордоні з Румунією:

у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу";

у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".

На кордоні з Молдовою:

у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне";

у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач";

у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива".

На кордоні з Росією:

у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка";

у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець";

у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі";

у Луганській області "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки".

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