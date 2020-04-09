На Чернігівщині підтверджено 9 випадків COVID-19

В області виявили ще два нові випадки інфікування

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В області виявили ще два нові випадки інфікування

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Лабораторно підтверджено коронавірус у жителя міста Носівка. Він госпіталізований у Ніжинську міську лікарню із ознаками пневмонії. Пацієнту надається необхідна допомога.

Встановлено 13 контактних осіб першої хвилі, проведено дезінфекцію за місцем проживання.

Також підтверджено коронавірус у ще однієї жительки села Комарівка Борзнянського району.

На сьогодні в області 9 підтверджених випадків, з них 1 летальний.

Лабораторно підтверджено коронавірус у жителя міста Носівка. Він госпіталізований у Ніжинську міську лікарню із ознаками... Опубліковано Андрієм Прокопенком Середа, 8 квітня 2020 р.

Ще 2 підозри є в Борзнянському районі – у жительки м. Борзна та чоловіка із с. Оленівка. Для отримання діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування.

Хворі госпіталізовані до інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. Медзаклад має необхідне матеріально-технічне оснащення та кадрове забезпечення, запевняє голова.

Заклад має 2-поверхове окреме інфекційне відділення, працюють 2 лікарі-інфекціоністи, 4 терапевти, 1 педіатр та 2 анестезіологи. Відділення інтенсивної терапії оснащене 5 апаратами ШВЛ та 6 кисневими концентраторами.

Станом на ранок 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки.

Нагадаємо, село на Чернігівщині визнали осередком спалаху COVID-19. В селі Комарівка Борзнянського району встановлено контрольно-пропускний пункт. Транзитний рух, як і виїзд із села, припинено.

У Чернігівській області зафіксували перший летальний випадок від COVID-1. Помер житель Борзнянського району.

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