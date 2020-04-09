На Чернігівщині підтверджено 9 випадків COVID-19
Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.
Лабораторно підтверджено коронавірус у жителя міста Носівка. Він госпіталізований у Ніжинську міську лікарню із ознаками пневмонії. Пацієнту надається необхідна допомога.
Встановлено 13 контактних осіб першої хвилі, проведено дезінфекцію за місцем проживання.
Також підтверджено коронавірус у ще однієї жительки села Комарівка Борзнянського району.
На сьогодні в області 9 підтверджених випадків, з них 1 летальний.
Лабораторно підтверджено коронавірус у жителя міста Носівка. Він госпіталізований у Ніжинську міську лікарню із ознаками...Опубліковано Андрієм Прокопенком Середа, 8 квітня 2020 р.
Ще 2 підозри є в Борзнянському районі – у жительки м. Борзна та чоловіка із с. Оленівка. Для отримання діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування.
Хворі госпіталізовані до інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. Медзаклад має необхідне матеріально-технічне оснащення та кадрове забезпечення, запевняє голова.
Заклад має 2-поверхове окреме інфекційне відділення, працюють 2 лікарі-інфекціоністи, 4 терапевти, 1 педіатр та 2 анестезіологи. Відділення інтенсивної терапії оснащене 5 апаратами ШВЛ та 6 кисневими концентраторами.
Станом на ранок 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки.
Нагадаємо, село на Чернігівщині визнали осередком спалаху COVID-19. В селі Комарівка Борзнянського району встановлено контрольно-пропускний пункт. Транзитний рух, як і виїзд із села, припинено.
У Чернігівській області зафіксували перший летальний випадок від COVID-1. Помер житель Борзнянського району.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 15:12 09 квітня Зеленський пригрозив аптекам за відсутність масок
- 14:54 09 квітня У Києві коронавірусом захворіли вже 335 осіб - Кличко
- 14:26 09 квітня У мережі почався такий хейт, як ніби вчителька математики зізналася, що на зйомку вона потрапила через ліжко
- 13:45 09 квітня Все таємно перевірили: головний санлікар Ляшко впевнений у результатах тестів на коронавірус в Миколаєві
- 13:38 09 квітня Єрмак не відпустив Офіс президента на віддалену роботу
- 13:35 09 квітня В Івано-Франківській області виявлено 15 летальних випадків від COVID-19
- 13:01 09 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка