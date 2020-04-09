Львівщина: виявлено ще два летальні випадки від COVID-19
Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає RegioNews.
У Львівській області помер другий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію – 50-річний чоловік.
Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали вночі 7 квітня.
Чоловіка доставили у лікарню Львівської залізниці у важкому стані з шлунково-кишковою кровотечею, дихальною недостатністю.
Незважаючи на зусилля медиків, реанімаційну допомогу, чоловік помер.
Про ще один летальний випадок від коронавірусної інфекції повідомили вранці 9 квітня.
68-річна жінка померла сьогодні вночі. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія.
Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали тиждень тому. Жінка проходила лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.
5 квітня у Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 10:58 09 квітня У Рівному в організаторів замовного вбивства екоактивіста вилучили 600 кілограмів бурштину
- 10:55 09 квітня Львівщина: виявлено ще два летальні випадки від COVID-19
- 10:49 09 квітня Рада перенесла позачергове засідання
- 10:07 09 квітня На Буковині за ніч від коронавірусу померло двоє людей
- 09:36 09 квітня Кількість хворих коронавірусом українців зросла до 1892
- 08:58 09 квітня Ситуація на Донбасі: зранку бойовики обстріляли захисників Красногорівки та Новомихайлівки
- 21:41 08 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:24 08 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка