Львівщина: виявлено ще два летальні випадки від COVID-19

Помер чоловік 50-ти років та 68-річна жінка. Наразі в області три смерті від коронавірусу

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Помер чоловік 50-ти років та 68-річна жінка. Наразі в області три смерті від коронавірусу

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає RegioNews.

У Львівській області помер другий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію – 50-річний чоловік.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали вночі 7 квітня.

Чоловіка доставили у лікарню Львівської залізниці у важкому стані з шлунково-кишковою кровотечею, дихальною недостатністю.

Незважаючи на зусилля медиків, реанімаційну допомогу, чоловік помер.

Про ще один летальний випадок від коронавірусної інфекції повідомили вранці 9 квітня.

68-річна жінка померла сьогодні вночі. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали тиждень тому. Жінка проходила лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

5 квітня у Львівській області зафіксували першу смерть від COVID-19. Від коронавірусу помер 69-річний чоловік.

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