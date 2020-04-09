В Черниговской области подтверждено 9 случаев COVID-19

В области обнаружили еще два новых случая инфицирования

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В области обнаружили еще два новых случая инфицирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Лабораторно подтвержден коронавирус у жителя города Носовка. Он госпитализирован в Нежинскую городскую больницу с признаками пневмонии. Пациенту оказывается необходимая помощь.

Установлено 13 контактных лиц первой волны, проведена дезинфекция по месту жительства.

Также подтвержден коронавирус у еще одной жительницы села Комаровка Борзнянского района.

На сегодня в области 9 подтвержденных случаев, из них 1 летальный.

Лабораторно підтверджено коронавірус у жителя міста Носівка. Він госпіталізований у Ніжинську міську лікарню із ознаками... Опубліковано Андрієм Прокопенком Середа, 8 квітня 2020 р.

Еще 2 подозрения есть в Борзнянском районе – у жительницы г. Борзна и мужчины из с. Оленевка. Для получения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование.

Больные госпитализированы в инфекционное отделение Борзнянской ЦРБ. Медучреждение имеет необходимое материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение, уверяет председатель.

Заведение имеет 2-этажное отдельное инфекционное отделение, работают 2 врачи-инфекциониста, 4 терапевта, 1 педиатр и 2 анестезиолога. Отделение интенсивной терапии оснащено 5 аппаратами ИВЛ и 6 кислородными концентраторами.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 224 новых случая.

Напомним, село в Черниговской области признали очагом возгорания COVID-19. В селе Комаровка Борзнянского района установлен контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение, как и выезд из села, прекращено.

В Черниговской области зафиксировали первый летальный случай от COVID-1. Умер житель Борзнянского района.

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