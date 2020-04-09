У Києві коронавірус виявили у намісника Свято-Троіцького Іонинського монастиря

Намісник Свято-Троіцького Іонинського монастиря, який розташований в ботанічному саду Києва, єпископ УПЦ МП Іона захворів на COVID-19 і перебуває під наглядом лікарів

Намісник Свято-Троіцького Іонинського монастиря, який розташований в ботанічному саду Києва, єпископ УПЦ МП Іона захворів на COVID-19 і перебуває під наглядом лікарів

Про це сам Іона Черепанов повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Друзі, ось і мене торкнулося світова пошесть. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний", - написав Іона Черепанов.

"Зараз самопочуття в нормі, вранці було 36,7. Перебуваю у повній ізоляції. Служби в монастирі проходять своєю чергою, але без прихожан, адже ботсад закрито на карантин…

Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не полишаю, але займаюся ними в віддаленому режимі – по телефону, смс тощо", - розповів священик.

Де саме підхопив коронавірус, намісник не знає.

Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в... Опубліковано Ионою Черепановим Середа, 8 квітня 2020 р.

Нагадаємо, після того, як позитивний результат на коронавірус отримав настоятель Києво-Печерської Лаври Павло, там виявили ще 30 випадків інфікування.

Також троє священиків УПЦ МП захворіли на COVID-19 на Буковині.

Хворіє на коронавірус також і монах на Рівненщині.

Натомість головний рабин Чернівців Мендель Гліценштейн з балкона заспівав з нагоди Песах, показавши приклад свідомого ставлення до карантину.