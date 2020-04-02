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Ірина Федоляк
Журналіст
02 квітня 2020, 13:16 33

Село на Чернігівщині визнали осередком спалаху COVID-19

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02 квітня 2020, 13:16 33
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В селі Комарівка Борзнянського району встановлено контрольно-пропускний пункт. Транзитний рух, як і виїзд із села, припинено
Фото ілюстративне
В селі Комарівка Борзнянського району встановлено контрольно-пропускний пункт. Транзитний рух, як і виїзд із села, припинено

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Чернігівським лабораторним центром підтверджено захворювання на коронавірус двох жительок села Комарівка Борзнянського району. Їх госпіталізували до інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ, експрес-тести показали позитивний результат.

Пацієнтки перебувають під постійним наглядом лікарів, їхній стан здоров’я задовільний.

Обласним лабораторним центром встановлюється список контактних осіб, які контактували з хворими. Вони перебуватимуть на самоізоляції.

"Село Комарівка Борзнянського району з 28 березня визнано осередком спалаху інфекційної хвороби. На території населеного пункту встановлено особливий режим проведення протиепідемічних заходів, а також особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. Враховуючи велику кількість контактних осіб із села Комарівка, обмежуємо рух транспорту із населеного пункту. В’їзд та виїзд здійснюватиметься лише у напрямі із Комарівки - до траси Н-07", - повідомляє голова.

Для контролю діє контрольно-пропускний пункт. Транзитний рух через населений пункт припинено.

Сьогодні Чернігівським лабораторним центром підтверджено захворювання на коронавірус двох жительок села Комарівка...

Опубліковано Андрієм Прокопенком Середа, 1 квітня 2020 р.

В Україні 804 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. 13 людей одужали.

Нагадаємо, 30 березня на Чернігівщині у жінки із Борзнянського району лабораторно підтвердили COVID-19.

Коронавірус підтвердили у жителя міста Корюківка Чернігівської області. Чоловік повернувся з-за кордону, відчувши недугу, відразу звернувся до медиків. Його госпіталізовано до Корюківської ЦРЛ.

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