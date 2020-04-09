COVID-19 На Херсонщині: захворіли медпрацівник і мати з 12-річним сином
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на губернатора Херсонської області Юрія Гусева.
За останню добу виявлено 3 нові випадки інфікування. Це жінка 59 років, медичний працівник з Олешківського району, яка контактувала з раніше встановленими хворим COVID-19.
Сьогодні вона госпіталізована в обласну інфекційну лікарню. Стан - середньої тяжкості. Підключення до апарату ШВЛ не потрібно.
Жінка 49 років і її 12-річний син з Голопристанського району, які також контактували з раніше виявленим хворим COVID-19. Зараз всі вони знаходяться на самоізоляції.
Варто зазначити, що на засіданні виконкому міськради Херсона, що відбулося в середу, 8 квітня, було ухвалено рішення щодо дезінфекції під’їздів у м. Херсон..
Так, у департаменті ЖКГ заявили, що 454 тис. грн, які призначені для розробки технічної документації, будуть спрямовані на організацію та оплату дезінфекції в під'їздах в багатоквартирних будинках. Вартість дезінфекції одного під'їзду становить близько 300 грн, тому коштів на всі підїзди не вистачить.
Тільки в Дніпровському районі налічується 1164 під'їздів. Тому було запропоновано розпочати з першого-другого поверху.
До умов карантину в Херсонській області пристосовуються і ринки. Щоб утриматися на плаву, продавці створили онлайн-ринки в соцмережах. Про це йдеться в сюжеті телеканалу ВТВ плюс.
Продавці приймають замовлення на м'ясо, молокопродукти, рибу, молочку, овочі, фрукти, а потім доставляють товар в мікрорайони.
Однак фахівці стверджують, що неперевірені продукти несуть загрозу, тому радять продавцям дотримуватися усіх нор, а покупцям - бути уважними.
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