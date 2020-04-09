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09 квітня 2020, 11:23 5

COVID-19 На Херсонщині: захворіли медпрацівник і мати з 12-річним сином

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09 квітня 2020, 11:23 5
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Станом на 9 квітня на коронавірус захворіло 18 осіб на Херсонщині
Фото: unsplash
Станом на 9 квітня на коронавірус захворіло 18 осіб на Херсонщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на губернатора Херсонської області Юрія Гусева.

За останню добу виявлено 3 нові випадки інфікування. Це жінка 59 років, медичний працівник з Олешківського району, яка контактувала з раніше встановленими хворим COVID-19.

Сьогодні вона госпіталізована в обласну інфекційну лікарню. Стан - середньої тяжкості. Підключення до апарату ШВЛ не потрібно.

Жінка 49 років і її 12-річний син з Голопристанського району, які також контактували з раніше виявленим хворим COVID-19. Зараз всі вони знаходяться на самоізоляції.

Варто зазначити, що на засіданні виконкому міськради Херсона, що відбулося в середу, 8 квітня, було ухвалено рішення щодо дезінфекції під’їздів у м. Херсон..

Так, у департаменті ЖКГ заявили, що 454 тис. грн, які призначені для розробки технічної документації, будуть спрямовані на організацію та оплату дезінфекції в під'їздах в багатоквартирних будинках. Вартість дезінфекції одного під'їзду становить близько 300 грн, тому коштів на всі підїзди не вистачить.

Тільки в Дніпровському районі налічується 1164 під'їздів. Тому було запропоновано розпочати з першого-другого поверху.

До умов карантину в Херсонській області пристосовуються і ринки. Щоб утриматися на плаву, продавці створили онлайн-ринки в соцмережах. Про це йдеться в сюжеті телеканалу ВТВ плюс.

Продавці приймають замовлення на м'ясо, молокопродукти, рибу, молочку, овочі, фрукти, а потім доставляють товар в мікрорайони.

Однак фахівці стверджують, що неперевірені продукти несуть загрозу, тому радять продавцям дотримуватися усіх нор, а покупцям - бути уважними.


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