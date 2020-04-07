Чернігівщина: друге село визнане осередком спалаху COVID-19

Село Пам’ятне Борзнянського району назвали осередком спалаху інфекційної хвороби

Фото: Прикордонна служба

Село Пам’ятне Борзнянського району назвали осередком спалаху інфекційної хвороби

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Перше, що обговорили – це заходи, пов'язані з летальним випадком. Смерть жителя села Пам’ятне Борзнянського району зафіксована 5 квітня", - йдеться в дописі.

Відтак визнали населений пункт Пам’ятне Борзнянського району осередком спалаху інфекційної хвороби. Встановили на території села особливий режим проведення протиепідемічних заходів. Визначили межі території карантину, впровадили профілактичні, протиепідемічні заходи, проведення поточної дезінфекції приміщень.

Для жителів села Пам’ятне обмежили пересування на власному автотранспорті між населеними пунктами, районами та регіонами України.

Обласний лабораторний центр спільно з Нацполіцією контролюватимуть перебування на самоізоляції осіб, які визначені контактними, таких наразі шестеро.

Сьогодні спільно з головою обласної ради Ігорем Вдовенком та Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком... Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Також вирішили розпочати ПЛР-тестування основних груп ризику: осіб із першої хвилі контактів, лікарів, які задіяні у лікуванні хворих коронавірусом, а також всім хворих, які перебувають у лікарнях із ознаками пневмонії.

Крім того, встановлено особливий режим на в’їздах та виїздах на/з території області громадян і транспортних засобів.

В Чернігівській області 7 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 1 з них летальний.

Нагадаємо, село на Чернігівщині визнали осередком спалаху COVID-19. В селі Комарівка Борзнянського району встановлено контрольно-пропускний пункт. Транзитний рух, як і виїзд із села, припинено.

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