На Донеччині з'явилися нові жертви COVID-19

7 квітня у Донецькій області та тимчасово непідконтрольній ЗСУ її частині 15 людей інфікувалися коронавірусом

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7 квітня у Донецькій області та тимчасово непідконтрольній ЗСУ її частині 15 людей інфікувалися коронавірусом

Про це інформують RegioNews із посиланням на офіційні дані МОЗ України.

Зранку стало відомо про десятий випадок зараження мешканця Донецької області COVID-19. Поки інформації про стан пацієнта та його місцеперебування немає. У МОЗ таких коментарів не надають, від уточнень відмовилися й у Донецькій ОДА.

6 січня у регіоні зафіксували першу смерть від атипової пневмонії. Хворобу не подолав 84-річний мешканець міста Дружківка.

Тим часом на території Донецької області, яку тимчасово контролюють проросійські бойовики, більше ста людей госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію. Станом на 7 квітня у невизнаній "ДНР” зафіксували 5 випадків інфікування коронавірусом.

У так званому "міністерстві охорони здоров'я ДНР” повідомили, що чоловіка шпиталізували до лікарні з контрольно-пропускного пункту у місті Дебальцеве. У нього зафіксували температуру, вище 38 градусів. Ще один випадок зараження виявили у жінки, яка 1 квітня приїхала з території РФ. Зараз вона перебуває на самоізоляції, стан пацієнтки задовільний.

На атипову пневмонію захворів і 62-річний пенсіонер. Він почав відчувати себе зле 30 березня. Перед тим, 16 березня, їздив у підконтрольне Україні місто Курахове, аби отримати пенсію. З високою температурою літній чоловік кілька днів виходив на роботу та, лише за попередніми даними, міг інфікувати більше 30 своїх колег. Зараз він знаходиться у лікарні під наглядом медиків, за його родиною та близьким оточенням теж слідкують лікарі.

Нагадаємо, що про перший випадок захворювання на COVID-19 на непідконтрольній Україні території Донецької області стало відомо 1 квітня. Жінку госпіталізували до інфекційного відділення однієї із Макіївських лікарень 29 березня, де лабораторно підтвердили коронавірус. 19 березня вона разом із чоловіком та 3-річною дитиною на приватному автомобілі приїхала до Макіївки з Москви. 24 березня відчула себе зле: скаржилася на нежить, кашель, втрату нюху, нудоту, підвищену температуру тіла. 29 березня жінка зателефонувала на "гарячу” лінію так званого Міністерства охорони здоров'я "ДНР”. Оператор вислухав її та викликав "швидку”.

Днем пізніше з діагнозом "коронавірусна інфекція” до медзакладу потрапила і її 3-річна дитина.

Як писали RegioNews раніше, протягом минулої доби, 6 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 143 нових випадки інфікування коронавірусом.



