Черниговская область: второе село признано очагом возгорания COVID-19

Село Памятное Борзнянского района назвали очагом вспышки инфекционной болезни

Фото: Пограничная служба

Село Памятное Борзнянского района назвали очагом вспышки инфекционной болезни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Первое, что обсудили – это меры, связанные с летальным исходом. Смерть жителя села Памятное Борзнянского района зафиксирована 5 апреля", - говорится в сообщении.

Следовательно признали населенный пункт Памятное Борзнянского района очагом вспышки инфекционной болезни. Установили на территории села особый режим проведения противоэпидемических мероприятий. Определили границы территории карантина, внедрили профилактические, противоэпидемические мероприятия, проведение текущей дезинфекции помещений.

Для жителей села Памятное ограничили передвижение на собственном автотранспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины.

Областной лабораторный центр совместно с Нацполицией будет контролировать пребывание в самоизоляции людей, которые определены контактными, таких сейчас шестеро.

Сьогодні спільно з головою обласної ради Ігорем Вдовенком та Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком... Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Также решили начать ПЦР-тестирование основных групп риска: лиц с первой волны контактов, врачей, которые задействованы в лечении больных коронавирусом, а также всем больных, которые находятся в больницах с признаками пневмонии.

Кроме того, установлен особый режим на въездах и выездах на/из территории области граждан и транспортных средств.

В Черниговской области 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 1 из них летальный.

Напомним, село в Черниговской области признали очагом возгорания COVID-19. В селе Комаровка Борзнянского района установлен контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение, как и выезд из села, прекращено.

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