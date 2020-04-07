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07 квітня 2020, 11:23 7

Феномен буде вивчено: МОЗ розбирається, чому у Миколаївській області немає хворих на COVID-19

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07 квітня 2020, 11:23 7
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У Міністерстві охорони здоров'я України зацікавилися Миколаївською областю, де досі не виявили жодного хворого на коронавірус
Фото: скрін з відео
У Міністерстві охорони здоров'я України зацікавилися Миколаївською областю, де досі не виявили жодного хворого на коронавірус

Про це стало відомо 7 квітня під час брифінгу головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, передає Regionews.

Так, у МОЗ зазначили, що випадки підозри зареєстровані в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.

Ляшко підкреслив, що медичні бригади вже працюють на території області. Він не виключає, що були порушені алгоритми тестування пацієнтів з підозрами на коронавірус.

"Тому у нас сьогодні працюють медичні бригади, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ, а також окремо працюють експерти вірусологи. Тому феномен Миколаївської області буде також детально розглянуто. Чому саме там не зареєстровані випадки. Це реальна картина чи є порушення алгоритмів", - заявив Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що в соціальних мережах жителі Миколаївської області жартують з приводу відсутності хворих на коронавірус. Люди пропонують обміняти житло на віллу в Іспанії і запустити виготовлення вакцини.

У той же час губернатор Олексій Стаднік пояснює це тим, що місто і область захищає Святитель Миколай Чудотворець.


коронавірус карантин Миколаїв Стаднік Олександр Віктор Ляшко МОЗ
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