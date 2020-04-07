Феномен буде вивчено: МОЗ розбирається, чому у Миколаївській області немає хворих на COVID-19
Про це стало відомо 7 квітня під час брифінгу головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, передає Regionews.
Так, у МОЗ зазначили, що випадки підозри зареєстровані в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.
Ляшко підкреслив, що медичні бригади вже працюють на території області. Він не виключає, що були порушені алгоритми тестування пацієнтів з підозрами на коронавірус.
"Тому у нас сьогодні працюють медичні бригади, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ, а також окремо працюють експерти вірусологи. Тому феномен Миколаївської області буде також детально розглянуто. Чому саме там не зареєстровані випадки. Це реальна картина чи є порушення алгоритмів", - заявив Ляшко.
Раніше ми повідомляли, що в соціальних мережах жителі Миколаївської області жартують з приводу відсутності хворих на коронавірус. Люди пропонують обміняти житло на віллу в Іспанії і запустити виготовлення вакцини.
У той же час губернатор Олексій Стаднік пояснює це тим, що місто і область захищає Святитель Миколай Чудотворець.
- 11:31 07 квітня На Чернігівщині висіяли п'яту частину ранніх зернових
- 11:23 07 квітня Феномен буде вивчено: МОЗ розбирається, чому у Миколаївській області немає хворих на COVID-19
- 11:16 07 квітня До "антиколомойського" закону подали рекордні 16 тисяч правок
- 11:06 07 квітня Вінниця вп'яте перемогла в рейтингу комфортності міст України
- 10:55 07 квітня Тернопільщина: збільшилася кількість хворих медиків
- 10:43 07 квітня У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго
- 09:08 07 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового