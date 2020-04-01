На Чернігівщині госпіталізували третього пацієнта з COVID-19

Коронавірус підтвердили у жителя міста Корюківка. Чоловік, відчувши недугу, відразу звернувся до медиків. Його госпіталізовано до Корюківської ЦРЛ

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Коронавірус підтвердили у жителя міста Корюківка. Чоловік, відчувши недугу, відразу звернувся до медиків. Його госпіталізовано до Корюківської ЦРЛ

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

У Чернігівській ОДА оперативно провели засідання Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в області. У місті Корюківка встановили особливий режим проведення протиепідемічних заходів. Доручили працівникам ДСНС та Лабораторного центру провести посилену дезинфекцію місць масового перебування громадян та перебування контактних осіб.

Крім того, встановлено коло контактних осіб із 12 чоловік, вони перебувають на самоізоляції.

У своєму попередньому дописі голова ОДА запевняє, що Корюківська ЦРЛ забезпечена необхідним обладнанням та медикаментами.

У зв'язку з підтвердженням діагнозу коронавірус у жителя міста Корюківка оперативно провели засідання Штабу з ліквідації... Опубліковано Андрієм Прокопенком Вівторок, 31 березня 2020 р.

Мер Корюківки Ратан Ахмедов повідомив, що госпіталізований почувається добре. У відеозвернені голова підтвердив інформацію, що чоловік повернувся з-за кордону. А ще наголосив, що в глобалізованому світі вірус не можна зупинити чи локалізувати. Навіть в КНДР, де немає заробітчан і депутати не їздять у Куршавель, COVID-19 все одно є.

В Корюківці підтверджено діагноз COVID19. Пацієнт почувається добре. Бажаємо одужання! Допомогти лікарні можна за... Опубліковано Корюківська міська рада Вівторок, 31 березня 2020 р.

Крім того, він вказав реквізити для допомоги районній лікарні.

Корюківський РГ БФ "Здоров’я". 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка вул. Шевченка, 101. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 26226894, р/р UA193535860000026006051437626, МФО 353586. ПАТ КБ "Приватбанк" м.Чернігів. Призначення: благодійна допомога для КНП "Корюківська ЦРЛ". Директор Клименко Олена Вікторівна 3-19-56.

Нагадаємо, на Чернігівщині другий випадок коронавірусу. 30 березня у жінки із Борзнянського району Чернігівської області лабораторно підтвердили COVID-19.

В Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 10 людей одужали.

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