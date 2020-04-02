У "ДНР” коронавирусом інфікувалася дитина

В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці Донецької області COVID-19 інфікувалася дитина

В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці Донецької області COVID-19 інфікувалася дитина

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію зі ЗМІ, підконтрольних окупантам.

Експрес-тест підтвердив зараження коронавірусом 3-річної дитини.

Її матір госпіталізували до інфекційного відділення однієї із Макіївських лікарень 29 березня. У жінки лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію.

Відомо, що 19 березня жінка разом із чоловіком та 3-річною дитиною на приватному автомобілі приїхала до Макіївки з Москви. 24 березня відчула себе зле: скаржилася на нежить, кашель, втрату нюху, нудоту, підвищену температуру тіла.

29 березня жінка зателефонувала на "гарячу” лінію так званого Міністерства охорони здоров'я "ДНР”. Оператор вислухав її та викликав "швидку”.

За минулу добу за інформацією фейкового Міністерства охорони здоров'я "ДНР” 12 людей госпіталізували з підозрою на COVID-19, 15 медики взяли під нагляд, три людини самоізолювалися.

Як писали RegioNews раніше, на тимчасово окупованій проросійськими військовими та місцевими бойовиками території Донецької області у 131 людини взяли тестові проби на наявність коронавірусу в організмі.