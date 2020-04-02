12:33  02 квітня
В Україні на коронавірус захворіли 57 дітей
12:36  02 квітня
Коронавірус в Києві: зафіксована перша смерть і 161 випадок інфікування
12:18  02 квітня
Один за одним: гумдопомога з Китаю прилітатиме щодня 24/7
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко
журналіст
02 квітня 2020, 12:44 6

У "ДНР” коронавирусом інфікувалася дитина

Читайте также
на русском языке
02 квітня 2020, 12:44 6
Читайте также на русском языке
В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці Донецької області COVID-19 інфікувалася дитина
В окупованій проросійськими бойовиками Макіївці Донецької області COVID-19 інфікувалася дитина

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію зі ЗМІ, підконтрольних окупантам.

Експрес-тест підтвердив зараження коронавірусом 3-річної дитини.

Її матір госпіталізували до інфекційного відділення однієї із Макіївських лікарень 29 березня. У жінки лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію.

Відомо, що 19 березня жінка разом із чоловіком та 3-річною дитиною на приватному автомобілі приїхала до Макіївки з Москви. 24 березня відчула себе зле: скаржилася на нежить, кашель, втрату нюху, нудоту, підвищену температуру тіла.

29 березня жінка зателефонувала на "гарячу” лінію так званого Міністерства охорони здоров'я "ДНР”. Оператор вислухав її та викликав "швидку”.

За минулу добу за інформацією фейкового Міністерства охорони здоров'я "ДНР” 12 людей госпіталізували з підозрою на COVID-19, 15 медики взяли під нагляд, три людини самоізолювалися.

Як писали RegioNews раніше, на тимчасово окупованій проросійськими військовими та місцевими бойовиками території Донецької області у 131 людини взяли тестові проби на наявність коронавірусу в організмі.


ДНР коронавірус Донецька область
Коронавірус в Україні: хворих понад 800 і 20 смертей
02 квітня 2020, 10:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Перша хвора на COVID-19 у "ДНР”: відомі подробиці
01 квітня 2020, 19:02
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Останні Популярні
Олег Сєнцов
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Всі блоги »
Бізнес Харкова витрачає мільйони на допомогу медикам, а Кернес - на зоопарк
02 квітня 2020, 11:40
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »