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Альона Коханчук
Редактор
02 квітня 2020, 13:09 7

Запорізькі медики "швидкої допомоги" вимагають збільшити виплати на час пандемії коронавіруса

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02 квітня 2020, 13:09 7
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У Запоріжжі медичні працівники "швидкої допомоги" звернулися до президента з вимогою включити їх у списки на підвищення заробітної плати
Фото: скрін з відео
У Запоріжжі медичні працівники "швидкої допомоги" звернулися до президента з вимогою включити їх у списки на підвищення заробітної плати

Медпрацівники записали відеозвернення до президента Володимира зеленського, передає RegioNews.

Голова незалежної профспілкової організації працівників швидкої допомоги міста Запоріжжя Анатолій Сидоренко розповів, що медики "швидкої" щодня стикаються з небезпеками хворобами, тому також заслуговують на підвищення виплат.

"Шановний пане президент! До вас звертаються співробітники екстреної служби медичної допомоги Запорізькій Області. Ми обурені наказом нового міністра Степанова (міністра охорони здоров'я Максима Степанова – ред.) №759, в якому виключені (з переліку медпрацівників, яким підвищать зарплату – ред.), працівники служби "швидкої допомоги". Це люди, які знаходяться на передовій, ті, які знаходяться на війні з інфекціями: туберкульоз, СНІД, ВІЛ, коронавірусом. Ми звертаємося до вас, як до "Слуги народу", зверніть на це увагу!", - заявили медики.

Щоб бути почутими, присутні медики "швидкої допомоги" включили в автомобілях сирени.

Звернення до президента! SOS!

Опубліковано Анатолієм Сидоренком Середа, 1 квітня 2020 р.

Ми раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, які зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів. Однак медики "швидкої допомоги" не увійшли в перелік посад медпрацівників, яким здійснюється доплата.


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