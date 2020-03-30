На Чернігівщині другий випадок коронавірусу: всі подробиці

30 березня у жінки із Борзнянського району Чернігівської області лабораторно підтвердили COVID-19

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30 березня у жінки із Борзнянського району Чернігівської області лабораторно підтвердили COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело ЧЕline.

64-річна хвора - мешканка села Комарівка. Вона мешкає у тому самому районі, що і чоловік, який першим інфікувався коронавірусом.

"На жаль, лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус у госпіталізованої напередодні жительки села Комарівка Борзнянського району. Хвора перебуває під постійним наглядом лікарів в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. Лікарня забезпечена необхідними ліками та медзасобами”, - прокоментував ситуацію голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

Нагадаємо, що днями до Борзнянської районної лікарні госпіталізували 69-річного чоловіка з ознаками вірусної пневмонії. Експрес-тест показав позитивний результат на інфікування коронавірусом. У зв’язку з цим село Комарівку визнали осередком спалаху атипової пневмонії в регіоні. В’їзди та виїзди з населеного пункту контролює поліція.

Зараз на Чернігівщині хворих на COVID-19 готові приймати 7 лікарень, у яких є 188 інфекційних ліжко-місць. Також в області підготували 85 місць для ізоляції хворих. Цього тижня в Чернігові очікують, що свою роботу розпочне ПЛР-лабораторія для аналізів біологічних речовин хворих на наявність коронавірусу. Лабораторія може працювати у три зміни та за добу зробити 36 аналізів.

Також у Чернігівську область надійшли придбані за рахунок держави 1800 ПЛР-тестів.

Проте, залишається проблема захисту працівників лікарень, які безпосередньо контактують з інфікованими "китайським” вірусом. Через брак елементарних засобів захисту та гігієни із медзакладів почали звільнятися працівники - люди бояться "підхопити” небезпечне захворювання.

"До нас постійно возять хворих із температурою під сорок, а лікарі стоять лише у своїх халатах. Прати їх носять додому, хоча мають це робити в окремій кімнаті у лікарні. Сімейним лікарям, які щодня приймають пацієнтів, видали лише одну марлеву маску. Захисних костюмів просто немає”, - розповіла працівниця Чернігівської міської лікарні №2. Свого імені та прізвища не називає. Нещодавно звільнилася з медзакладу через страх захворіти на COVID-19 при безпосередньому контакті з хворими.

Як писали RegioNews раніше, через епідемію коронавірусу в Україні 27 березня Козелецький районний суд Чернігівської області випустив із СІЗО 72-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні малолітньої дитини.