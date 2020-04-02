Село в Черниговской области признали очагом возгорания COVID-19

В селе Комаровка Борзнянского района установлен контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение, как и выезд из села, прекращены

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В селе Комаровка Борзнянского района установлен контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение, как и выезд из села, прекращены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Черниговским лабораторным центром подтверждено заболевание коронавирусом двух жительниц села Комаровка Борзнянского района. Их госпитализировали в инфекционное отделение Борзнянской ЦРБ, экспресс-тесты показали положительный результат.

Пациентки находятся под постоянным наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное.

Областным лабораторным центром устанавливается список контактных лиц, которые контактировали с больными. Они будут на самоизоляции.

"Село Комаровка Борзнянского района с 28 марта признано очагом вспышки инфекционной болезни. На территории населенного пункта установлен особый режим проведения противоэпидемических мероприятий, а также особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств. Учитывая большое количество контактных лиц из села Комаровка, ограничиваем движение транспорта из населенного пункта. Въезд и выезд будет осуществляться только в направлении из Комаровки - до трассы Н-07", - сообщает председатель.

Для контроля действует контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение через населенный пункт прекращено.

Сегодня Черниговским лабораторным центром подтверждено заболевание коронавирус двух жительниц села Комаровка... Опубликовано Андреем Прокопенко Среда, 1 апреля 2020 г.

В Украине 804 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. 13 человек выздоровели.

Напомним, 30 марта в Черниговской области у женщины из Борзнянского района лабораторно подтвердили COVID-19.

Коронавирус подтвердили у жителя города Корюковка Черниговской области. Мужчина вернулся из-за границы, почувствовав болезнь, сразу обратился к медикам. Его госпитализировали в Корюковскую ЦРБ.

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