Село в Черниговской области признали очагом возгорания COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.
Черниговским лабораторным центром подтверждено заболевание коронавирусом двух жительниц села Комаровка Борзнянского района. Их госпитализировали в инфекционное отделение Борзнянской ЦРБ, экспресс-тесты показали положительный результат.
Пациентки находятся под постоянным наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное.
Областным лабораторным центром устанавливается список контактных лиц, которые контактировали с больными. Они будут на самоизоляции.
"Село Комаровка Борзнянского района с 28 марта признано очагом вспышки инфекционной болезни. На территории населенного пункта установлен особый режим проведения противоэпидемических мероприятий, а также особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств. Учитывая большое количество контактных лиц из села Комаровка, ограничиваем движение транспорта из населенного пункта. Въезд и выезд будет осуществляться только в направлении из Комаровки - до трассы Н-07", - сообщает председатель.
Для контроля действует контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение через населенный пункт прекращено.
Сегодня Черниговским лабораторным центром подтверждено заболевание коронавирус двух жительниц села Комаровка...Опубликовано Андреем Прокопенко Среда, 1 апреля 2020 г.
В Украине 804 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. 13 человек выздоровели.
Напомним, 30 марта в Черниговской области у женщины из Борзнянского района лабораторно подтвердили COVID-19.
Коронавирус подтвердили у жителя города Корюковка Черниговской области. Мужчина вернулся из-за границы, почувствовав болезнь, сразу обратился к медикам. Его госпитализировали в Корюковскую ЦРБ.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).
- 15:22 02 апреля Кличко просит киевлян жаловаться на завышенные цены продуктов первой необходимости
- 15:19 02 апреля Боевики огласили списки тех, кого подготовили на обмен
- 15:06 02 апреля В Черкассах священнослужитель с COVID-19 в тяжелом состоянии
- 15:05 02 апреля Нефть негде хранить: цены на топливо могут обвалиться до нуля
- 14:51 02 апреля Депутаты хотят обсудить с Зеленским скандальные пленки Ермака-младшего
- 14:36 02 апреля Минрегион Чернышова "забыл" о реформе Зеленского - СМИ
- 09:08 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака