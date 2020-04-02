Привезла з Києва: що відомо про COVID-позитивних у Сумській області
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Сумського обласного лабораторного центру.
5 хворих виявили в Королевецькому районі. Ще двоє заражених коронавірусом мешкають у Шостці.
Очільник Шостки Микола Нога на Facebook-сторінці повідомив про те, що одна із хворих - 29-річна дівчина. яка привезла небезпечну інфекцію з Києва. Інша 58-річна містянка інфікувалася під час поїздки до Москви.
Загалом на цей час відомо про 9 інфікувань у Конотопському районі ( із них два пацієнти не подолали хворобу й померли), 8 хворих у Кролевецькому районі, 5 інфікованих у місті Охтирка, 3 COVID-позитивних у Сумах та двох заражених у Шосткінському районі.
Нагадаємо, що станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, 1 квітня в Сумській області підтвердилися два нові випадки інфікування місцевих мешканців на COVID-19. Обидва пацієнта знаходяться в інфекційному відділенні Кролевецької ЦРЛ.
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