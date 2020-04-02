12:33  02 квітня
В Україні на коронавірус захворіли 57 дітей
12:36  02 квітня
Коронавірус в Києві: зафіксована перша смерть і 161 випадок інфікування
12:18  02 квітня
Один за одним: гумдопомога з Китаю прилітатиме щодня 24/7
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко
журналіст
02 квітня 2020, 13:07 13

Привезла з Києва: що відомо про COVID-позитивних у Сумській області

Читайте также
на русском языке
02 квітня 2020, 13:07 13
Читайте также на русском языке
2 квітня стало відомо про 7 нових випадків інфікування коронавірусом у Сумській області
Фото: Pixabay
2 квітня стало відомо про 7 нових випадків інфікування коронавірусом у Сумській області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Сумського обласного лабораторного центру.

5 хворих виявили в Королевецькому районі. Ще двоє заражених коронавірусом мешкають у Шостці.

Очільник Шостки Микола Нога на Facebook-сторінці повідомив про те, що одна із хворих - 29-річна дівчина. яка привезла небезпечну інфекцію з Києва. Інша 58-річна містянка інфікувалася під час поїздки до Москви.

Загалом на цей час відомо про 9 інфікувань у Конотопському районі ( із них два пацієнти не подолали хворобу й померли), 8 хворих у Кролевецькому районі, 5 інфікованих у місті Охтирка, 3 COVID-позитивних у Сумах та двох заражених у Шосткінському районі.

Нагадаємо, що станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, 1 квітня в Сумській області підтвердилися два нові випадки інфікування місцевих мешканців на COVID-19. Обидва пацієнта знаходяться в інфекційному відділенні Кролевецької ЦРЛ.



коронавірус Сумська область Суми звіт
В Україні на коронавірус захворіли 57 дітей
02 квітня 2020, 12:33
Коронавірус виявили в Збройних Силах України
02 квітня 2020, 10:41
Коронавірус в Україні: хворих понад 800 і 20 смертей
02 квітня 2020, 10:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Останні Популярні
Олег Сєнцов
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Всі блоги »
Бізнес Харкова витрачає мільйони на допомогу медикам, а Кернес - на зоопарк
02 квітня 2020, 11:40
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »