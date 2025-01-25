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25 січня 2025, 13:39

У Черкасах малолітній хлопчик потрапив під колеса на пішохідному переході

25 січня 2025, 13:39
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Поліція затримала водія, який наїхав на хлопчика на пішоходному переході в Черкасах

Про це повідомляє Поліція Черкаської області, інформує RegioNews.

Інцидент стався 24 січня, близько 17:30, на вулиці Чигиринській у Черкасах. 52-річний водій Hyundai Lantra на нерегульованому пішохідному переході наїхав на малолітню дитину.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик дістав травми. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

За даними правоохоронців, водій був тверезий. Наразі його затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження). Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, 20 січня на Хмельниччині сталась смертельна ДТП. Відомо, що автомобіль Chevrolet Lacetti наїхав на 59-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Потерпілий загинув. За даними правоохоронців, водій був у стані алкогольного сп'яніння.

Також повідомлялося, що українська блогерка Анна Жук (Аннет) загинула в ДТП на дорозі Харків-Київ. Відомо, що за кермом перебував її чоловік. Внаслідок аварії Анна загинула на місці, а один з її синів дістав травми.

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