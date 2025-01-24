У ДТП трагічно загинула відома українська блогерка

фото: instagram.com/anet080808_fan

Українська блогерка Анна Жук (Аннет) загинула в дорожньо-транспортній пригоді на дорозі Харків-Київ

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал jenya zub LIFE NEWS.

Як стало відомо, за кермом автомобіля перебував чоловік блогерки. ДТП трапилась під час обгону. Внаслідок аварії Анна загинула на місці, а один з її синів травмувався.

Раптова смерть блогерки стала шоком для рідних та підписників.

Аня Жук була популярною харківською блогеркою та матір'ю трьох синів. Жінка активно ділилася своїм життям у соціальних мережах, зокрема в Instagram, де її профіль налічував понад 370 тисяч шанувальників.

Українка брала участь у різних проєктах, спрямованих на підтримку жінок, зокрема проводила майстер-класи та тренінги.

Нагадаємо, на Хмельниччині нетверезий водій Chevrolet Lacetti наїхав на 59-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Останній загинув на місці події.

Як повідомлялось, на Чернігівщині автівка в’їхала у дерево і загорілась. Водій загинув на місці ДТП.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Львівській області загинув восьмирічний хлопчик. Дитина була пасажиром квадроцикла.