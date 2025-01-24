03:20  24 січня
На Рівненщині група підлітків побила 16-річного юнака: за справу взялася поліція
05:39  24 січня
В Одесі рекетири "вибивали" неіснуючий борг з військовослужбовця ЗСУ
00:29  24 січня
Українець "придбав" трьох дітей за 6000 євро для виїзду за кордон
UA | RU
UA | RU
24 січня 2025, 12:32

У ДТП трагічно загинула відома українська блогерка

24 січня 2025, 12:32
Читайте также на русском языке
фото: instagram.com/anet080808_fan
Читайте также
на русском языке

Українська блогерка Анна Жук (Аннет) загинула в дорожньо-транспортній пригоді на дорозі Харків-Київ

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал jenya zub LIFE NEWS.

Як стало відомо, за кермом автомобіля перебував чоловік блогерки. ДТП трапилась під час обгону. Внаслідок аварії Анна загинула на місці, а один з її синів травмувався.

Раптова смерть блогерки стала шоком для рідних та підписників.

Аня Жук була популярною харківською блогеркою та матір'ю трьох синів. Жінка активно ділилася своїм життям у соціальних мережах, зокрема в Instagram, де її профіль налічував понад 370 тисяч шанувальників.

Українка брала участь у різних проєктах, спрямованих на підтримку жінок, зокрема проводила майстер-класи та тренінги.

Нагадаємо, на Хмельниччині нетверезий водій Chevrolet Lacetti наїхав на 59-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Останній загинув на місці події.

Як повідомлялось, на Чернігівщині автівка в’їхала у дерево і загорілась. Водій загинув на місці ДТП.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Львівській області загинув восьмирічний хлопчик. Дитина була пасажиром квадроцикла.

ДТП блогер Анна Жук смертельна ДТП
Скільки українців загинуло у ДТП у 2024 році: поліція оприлюднила статистику
23 січня 2025, 22:19
На Львівщині зіткнулися вантажівка та легковик: є загиблий
23 січня 2025, 15:18
На Вінниччині п’яний водій Peugeot на смерть збив жінку
23 січня 2025, 08:20
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
На Полтавщині зрізали плакат воїна на Алеї Героїв: поліція розшукує вандалів
24 січня 2025, 13:03
Адвокат з Дніпра за $12 тисяч допомагав чоловікам виїжджати за кордон
24 січня 2025, 12:56
Послуги для ухилянтів: СБУ викрила типографії з фейковими документами
24 січня 2025, 12:49
На Житомирщині оголосили підозру жінці, яка знущалася з 10-річного сина
24 січня 2025, 12:43
Викладача столичного університету судитимуть за хабар у $10 тисяч
24 січня 2025, 12:37
Хотіла допомогти знайомому: на Львівщині прикордонники затримали псевдоподружжя
24 січня 2025, 12:27
На Одещині затримали агента РФ, який завербував для шпигунства неповнолітнього хлопця
24 січня 2025, 12:11
На Волині виявили групу озброєних чоловіків. Їх затримали у лісі
24 січня 2025, 11:53
У Києві іноземець "продавав шлюби" з українками заради посвідки
24 січня 2025, 11:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »