На Рівненщині сталася страшна ДТП з маршруткою: 9 постраждалих
Аварія сталася вдень 20 січня у селі Птича Дубенського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій авто Toyota Sequoia виїхав на зустрічну смугу, де врізався у мікроавтобус Renault Master.
Внаслідок ДТП травм зазнали водії обох транспортних засобів,чоловіки 60 та 37 років відповідно.
Також травмувалися семеро пасажирів маршрутки. Чотирьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували до лікарні, двоє з них перебувають у реанімації в тяжкому стані.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 19 січня на Закарпатті автомобіль після заносу опинився на залізничній колії, заблокувавши рух поїздів.
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