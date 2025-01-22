13:00  21 січня
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники шукають зниклого безвісти 27-річного чоловіка
14:52  21 січня
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
15:14  21 січня
На Вінниччині – новий спалах африканської чуми свиней
UA | RU
UA | RU
22 січня 2025, 00:06

На Рівненщині сталася страшна ДТП з маршруткою: 9 постраждалих

22 січня 2025, 00:06
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталася вдень 20 січня у селі Птича Дубенського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Toyota Sequoia виїхав на зустрічну смугу, де врізався у мікроавтобус Renault Master.

Внаслідок ДТП травм зазнали водії обох транспортних засобів,чоловіки 60 та 37 років відповідно.

Також травмувалися семеро пасажирів маршрутки. Чотирьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували до лікарні, двоє з них перебувають у реанімації в тяжкому стані.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 19 січня на Закарпатті автомобіль після заносу опинився на залізничній колії, заблокувавши рух поїздів.

Рівненська область аварія ДТП маршрутка постраждалі
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
Захисники Донеччини показали, як артилерія нищить росіян поблизу Бахмута
22 січня 2025, 01:35
У Миколаєві після атаки дронів пошкоджене багатоповерхівки та інфраструктура, є постраждалі
22 січня 2025, 00:34
У Львові чоловік і жінка пограбували та жорстоко розправилися над 87-річним пенсіонером
21 січня 2025, 23:49
На Полтавщині суд виніс вирок водієві, який збив на смерть патрульну поліцейську
21 січня 2025, 22:28
На Рівненщині водій збив на переході жінку з дитиною: 1-місячне немовля загинуло
21 січня 2025, 21:36
У Львові суд відправив у в'язницю 19-річного підпалювача військових автомобілів
21 січня 2025, 21:22
Тим, хто нині критикує Дональда Трампа і прогнозує апокаліпсис
21 січня 2025, 21:06
Поліція розшукала чоловіка, який вчинив наругу над прапором України у Білій Церкві
21 січня 2025, 20:43
Частину загиблих під час окупації Ізюма досі не ідентифікували
21 січня 2025, 20:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Яким буде курс долара у 2025 році
Всі публікації »
Ігор Петренко
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »