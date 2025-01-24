На Чернігівщині п'яна водійка протаранила купу дров
В одному з сіл Киїнської громади на Чернігівщині 44-річна водійка Renault Scenic в'їхала у купу дров. Рівень алкоголю в її крові перевищував норму у 10 разів
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.
Водійка авто не впоралася з керуванням. У її крові зафіксували 1,94 проміле алкоголю.
Щодо жінки поліцейські склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та відсторонили жінку від керування автомобілем.
Нагадаємо, раніше у Черкасах суд п'яному водієві винесли постанову про заборону кермування автомобілем, а також склали ще шість адмінпротоколів про порушення.
Скільки українців загинуло у ДТП у 2024 році: поліція оприлюднила статистикуВсі новини »
23 січня 2025, 22:19На Львівщині зіткнулися вантажівка та легковик: є загиблий
23 січня 2025, 15:18На Вінниччині п’яний водій Peugeot на смерть збив жінку
23 січня 2025, 08:20
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Новим директором Агенції оборонних закупівель стане очільник ДОТ Арсен Жумаділов
24 січня 2025, 20:20Погрожував перерізати горло: на Дніпропетровщині бойовий медик взяв у заручниці жінку, щоб не повертатися на фронт
24 січня 2025, 20:05Умєров анонсував звільнення свого заступника та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель
24 січня 2025, 19:20Розкрадання на закупівлях для Укрзалізниці: депутату Віктору Бондарю призначили заставу 100 млн
24 січня 2025, 18:49З Німеччини екстрадували закарпатця, який забив до смерті чоловіка
24 січня 2025, 18:38Мера Ірпеня взято під варту з можливістю застави в 30 млн грн
24 січня 2025, 18:34На Київщині чоловіки платили 40 тисяч грн за статус "обмежено придатний"
24 січня 2025, 17:59У 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться ще 10 нових послуг
24 січня 2025, 17:54Харків опинився під масованою атакою російських БпЛА
24 січня 2025, 17:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі блоги »