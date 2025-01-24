На Чернігівщині п'яна водійка протаранила купу дров

фото: поліція

В одному з сіл Киїнської громади на Чернігівщині 44-річна водійка Renault Scenic в'їхала у купу дров. Рівень алкоголю в її крові перевищував норму у 10 разів

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Водійка авто не впоралася з керуванням. У її крові зафіксували 1,94 проміле алкоголю.

Щодо жінки поліцейські склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху та відсторонили жінку від керування автомобілем.

Нагадаємо, раніше у Черкасах суд п'яному водієві винесли постанову про заборону кермування автомобілем, а також склали ще шість адмінпротоколів про порушення.