Смертельна ДТП на Хмельниччині: п’яний водій переїхав чоловіка та втік

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Трагічна автопригода трапилася ввечері 20 січня в селі Ганнопіль Шепетівського району. Місцевий житель помер на місці ДТП, водія затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 18:00 на вулиці Корецькій автомобіль Chevrolet Lacetti наїхав на 59-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Потерпілий загинув на місці події.

Керманич легковика зник з місця аварії. Правоохоронці розшукали і затримали його після введення плану "Перехоплення". Зловмисником виявився 54-річний мешканець села Гориця.

"Перевірка за допомогою приладу "Драгер" показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в крові перевищував норму у п’ять з половиною разів", — йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині водій автомобіля Dacia збив на переході жінку з дитиною. Одномісячне немовля загинуло.

Раніше суд виніс вирок військовому за п'яну ДТП у Рівному, у якій загинула працівниця ТЦК.