Полиция задержала водителя, наехавшего на мальчика на пешеходном переходе в Черкассах

Об этом сообщает Полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 января, около 17:30, по улице Чигиринской в Черкассах. 52-летний водитель Hyundai Lantra на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на малолетнего ребенка.

В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы. Его госпитализировали в областную детскую больницу.

По данным правоохранителей, водитель был трезв. Пока его задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, причинившим потерпевшему тяжкое телесное повреждение). Мужчине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, 20 января в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП . Известно, что автомобиль Chevrolet Lacetti наехал на лежащего на дороге 59-летнего мужчину. Потерпевший погиб. По данным правоохранителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что украинская блоггерша Анна Жук (Аннет) погибла в ДТП на дороге Харьков-Киев. Известно, что за рулем находился ее муж. В результате аварии Анна погибла на месте, а один из ее сыновей получил травмы.