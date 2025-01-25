13:56  24 января
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
03:10  25 января
Силы обороны поразили стратегический завод и нефтебазу на территории РФ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
25 января 2025, 13:39

В Черкассах малолетний мальчик попал под колеса на пешеходном переходе

25 января 2025, 13:39
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Полиция задержала водителя, наехавшего на мальчика на пешеходном переходе в Черкассах

Об этом сообщает Полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 января, около 17:30, по улице Чигиринской в Черкассах. 52-летний водитель Hyundai Lantra на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на малолетнего ребенка.

В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы. Его госпитализировали в областную детскую больницу.

По данным правоохранителей, водитель был трезв. Пока его задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, причинившим потерпевшему тяжкое телесное повреждение). Мужчине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, 20 января в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП . Известно, что автомобиль Chevrolet Lacetti наехал на лежащего на дороге 59-летнего мужчину. Потерпевший погиб. По данным правоохранителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что украинская блоггерша Анна Жук (Аннет) погибла в ДТП на дороге Харьков-Киев. Известно, что за рулем находился ее муж. В результате аварии Анна погибла на месте, а один из ее сыновей получил травмы.

полиция Черкассы ДТП
На Черниговщине пьяная водительница протаранила кучу дров
24 января 2025, 19:34
В аварии в Хмельницкой области погибла женщина и ее 8-летняя дочь
22 января 2025, 16:47
В Ровенской области произошло страшное ДТП с маршруткой: 9 пострадавших
22 января 2025, 00:06
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Сроки для повторного прохождения ВВК "ограниченно годными" планируют продлить, - Верещук
25 января 2025, 14:45
Тройное ДТП в Чернигове: пьяный водитель уехал в припаркованные авто
25 января 2025, 14:26
Россияне ударили по Харькову БпЛА: возник пожар, есть пострадавшие
25 января 2025, 14:00
ЦПК обвинил Умерова в совершении преступления и подал заявление в НАБУ: что известно
25 января 2025, 13:45
В Ирпене произошел взрыв в квартире многоквартирного дома
25 января 2025, 13:16
Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 5 человек
25 января 2025, 13:07
Директор АОЗ Безрукова обвинила Умерова в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности
25 января 2025, 12:45
Враг продолжает атаковать Донетчину: повреждены жилые дома, есть раненый
25 января 2025, 12:21
Киевлянин напал с ножом на мужчину, гулявшего с собакой
25 января 2025, 11:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »