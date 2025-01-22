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22 січня 2025, 16:47

В автотрощі на Хмельниччині загинула жінка та її 8-річна донька

22 січня 2025, 16:47
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фото: поліція
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ДТП сталася 21 січня близько 08:40 на трасі поблизу села Міцівці Кам’янець-Подільського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зіткнулися автомобілі Fiat Linea, яким керувала 32-річна жінка, та Mercedes Benz Vito, за кермом якого перебував 43-річний чоловік.

Внаслідок аварії водійка Fiat та її 8-річна донька загинули на місці. Водій авто Mercedes та його 25-річна пасажирка отримали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 20 січня на Рівненщині сталася страшна ДТП з маршруткою. Постраждали девʼятеро людей.

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